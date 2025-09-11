Anzeige
Essen

Reul zu Messerangriff auf Lehrerin: Hinweise auf islamistisches Motiv

  • Veröffentlicht: 11.09.2025
  • 14:33 Uhr
  • dpa
Einsatzkräfte in Essen brachten die Trage mit einer verletzten, tatverdächtigen Person zu einem Rettungswagen. (Archivbild)
Einsatzkräfte in Essen brachten die Trage mit einer verletzten, tatverdächtigen Person zu einem Rettungswagen. (Archivbild)© Federico Gambarini/dpa

Vergangene Woche wurde die Lehrerin eines Essener Berufskollegs mit einem Messer attackiert. Nach Angaben des Innenministers von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, verdichten sich nun Hinweise auf ein islamistisches Motiv.

Anzeige

Der Messerangriff auf die Lehrerin eines Berufskollegs in Essen am vergangenen Freitag (5. September) könnte laut NRW-Innenminister Herbert Reul einen islamistischen Hintergrund haben. In dem Fall des tatverdächtigen 17-jährigen Kosovaren verdichteten sich entsprechende Hinweise, sagte der CDU-Politiker im Innenausschuss des NRW-Landtags. "Der Generalbundesanwalt überprüft derzeit, ob er das Verfahren übernimmt."

Die Frau war schwer verletzt worden, gegen den bei seiner Festnahme verletzten Jugendlichen war Haftbefehl erlassen worden. Ein Großeinsatz mit Spezialeinheiten war erfolgt.

Donald Trump, Wladimir Putin, Olaf Scholz

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Videos könnten auf islamistisches Motiv deuten

Zwar laute der Vorwurf derzeit auf versuchten Totschlag, berichtete Reul. Aber nach einer gerade erst neu erfolgten Auswertung von Datenträgern ließen sich "Hinweise auf eine religiös motivierte Tat erkennen." Auf eine Nachfrage im Ausschuss präzisierte der Minister, "Hinweise auf einen islamistisch motivierten Hintergrund verdichten sich." Es gehe um Videos, die der Tatverdächtige angefertigt habe. Einzelheiten könne er nicht dazu nicht nennen.

Die Staatsanwaltschaft Essen habe auch die Zentralstelle für Terrorismusbekämpfung informiert. Der Jugendliche sei polizeilich schon 2023 wegen "Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz beziehungsweise gefährliche Körperverletzung und Besitz von Kinderpornografie aufgefallen." Dem polizeilichen Staatsschutz sei er im Vorfeld aber nicht bekannt gewesen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 19:45

  • 25:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 18:00

  • 12:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 15:45

  • 10:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
Mehr News
Lahav Shani
News

"Rote Linie überschritten": Empörung nach Ausladung von Dirigent Lahav Shani

  • 11.09.2025
  • 15:59 Uhr
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu – seine Forderungen und Aussagen verschärfen die Spannungen im Gaza-Konflikt.
News

"Tiefe Frustration": Trump führte nach Katar-Angriff wütendes Telefonat mit Netanjahu

  • 11.09.2025
  • 15:52 Uhr
Stromausfall im Berliner Südosten
News

Stromausfall in Berlin dauert an – Tausende Haushalte weiter ohne Energie

  • 11.09.2025
  • 15:38 Uhr
Wenn das Geld knapp ist: Hunderttausende Rentner:innen in Deutschland müssen mit weniger als 1.000 Euro im Monat auskommen.
News

Fast jeder zweite Rentner in Deutschland bekommt weniger als 1.000 Euro

  • 11.09.2025
  • 15:34 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-935-821742
News

Newsticker zu Drohnen-Abschuss: Polen schränkt Luftverkehr an Ostgrenze ein

  • 11.09.2025
  • 15:34 Uhr
Venedig/Hochwasser
News

Unwetterlage in Italien verlagert sich - Wetterchaos bleibt

  • 11.09.2025
  • 15:08 Uhr
Hochspannungsleitung
News

Stromausfall in Leipzig - bis zu 10.000 Menschen betroffen

  • 11.09.2025
  • 15:00 Uhr
USA-TRUMP/
News

"Konsequenz der Dämonisierung": Trump attackiert nach Kirk-Attentat "radikale Linke"

  • 11.09.2025
  • 14:50 Uhr
Pressekonferenz ZF zur Zusammenarbeit mit Wolfspeed
News

Friedrichshafen: ZF-Chef Holger Klein geht – wer jetzt den kriselnden Konzern übernimmt

  • 11.09.2025
  • 14:21 Uhr
Prozess um mutmaßlich islamistischen Terroranschlag
News

Nach Verurteilung: Attentäter von Solingen legt Revision ein

  • 11.09.2025
  • 13:56 Uhr