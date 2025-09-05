Messerangriff an Essener Schule: Lehrkraft verletzt - Täter festgenommen

Die Polizei wird zu einem Einsatz an einem Berufskolleg in Essen gerufen. Eine Lehrkraft kommt verletzt ins Krankenhaus.

Das Wichtigste in Kürze Nach einem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Laut Polizei handelt es sich offenbar um einen Schüler der Schule – er wurde bei der Festnahme angeschossen.

Die Lehrerin ist im Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen ist der Tatverdächtige gefasst worden. Er sei in der Nähe des Hauptbahnhofs festgenommen worden, bestätigte die Polizei Essen der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Tatverdächtige bei der Festnahme angeschossen und verletzt. Er werde medizinisch behandelt, hieß es. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, soll es sich bei dem Täter um einen Schüler der Schule handeln.

Der Schüler soll die Frau am Freitagmorgen (5. September) angegriffen haben und dann geflüchtet sein. Dpa-Reporter:innen beobachteten am Vormittag den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos in der Nähe des Hauptbahnhofs, im Süden der Essener Innenstadt. Der Bereich am Hauptbahnhof sei weiträumig abgesperrt worden, berichteten die Reporter:innen vor Ort.

Lehrerin nicht in Lebensgefahr

Die Lehrerin schwebt nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nicht in akuter Lebensgefahr. Sie wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht angegriffen. In Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass die Lehrerin gezielt attackiert wurde. Die Polizei war am Vormittag mit starken Einsatzkräften vor Ort und riegelte das Gebäude ab.

Die Einsatzkräfte seien gegen 9:30 Uhr im Essener Norden alarmiert worden, hieß es. Zuvor hatte "Bild.de" berichtet.

Ein Sprecher der Stadt Essen sagte, es handele sich um ein städtisches Berufskolleg mit rund 1.780 Schüler:innen. Die Schule selbst äußerte sich nicht. Laut Homepage handelt es sich um ein Berufskolleg mit Bildungsangeboten in den Berufsfeldern Ernährung und Hauswirtschaft sowie Sozial- und Gesundheitswesen.