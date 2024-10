RKI warnt vor Salmonellen in Rucola: Gefahr von Durchfall und Bauchkrämpfen

Auf den Genuss von knackigem Rucola könnten heftiger Durchfall und Bauchkrämpfe folgen. Schuld daran könnte ein Ausbruch bestimmter Salmonellen in Deutschland und weiteren Ländern sein.

Alles andere als appetitlich: Das Robert Koch-Institut (RKI) warnt vor einem lebensmittelbedingten Salmonellose-Ausbruch mit Salmonella Umbilo. Eine Ansteckung kann sogar zu einem stationären Krankenhausaufenthalt führen.

Krankenhausaufenthalte, aber keine Todesfälle

Man vermute, dass die S.-Umbilo-Infektionen durch ein bundesweit vertriebenes Lebensmittel verursacht wurden. Insgesamt konnten 28 erkrankte Personen zu ihrem Lebensmittelverzehr vor dem Erkrankungsbeginn befragt werden - hierbei ergab sich, dass alle Personen Rucola verzehrt hatten. Der beliebte Salat könnte nun das sogenannte "Ausbruchsvehikel" sein.

Allein in Deutschland sollen bis 24. September bereits 98 Fälle erfasst worden sein. In den vergangenen Jahren waren es lediglich ein bis sechs Erkrankungsfälle mit Bakterium Salmonella Umbilo pro Jahr.

Neben Deutschland seien auch in Dänemark und Österreich zeitgleich Erkrankungsfälle aufgetreten. Insgesamt sollen 28 Prozent der Erkrankten in stationäre Behandlung gekommen sein, Todesfälle scheint es nicht gegeben zu haben.

Kritisch bei Kleinkindern und älteren Menschen

Inzwischen habe man S. Umbilo in Proben von Rucola aus Italien nachgewiesen. Man müsse annehmen, "dass die Mehrheit der Erkrankungsfälle in den drei Ländern wahrscheinlich durch kontaminierten Rucola hervorgerufen wurde", so das RKI.

Die Salmonellose zeigt sich oft als "Darmentzündung, mit plötzlich einsetzendem Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, Unwohlsein und manchmal Erbrechen. Häufig tritt leichtes Fieber auf. Die Symptome halten oft über mehrere Tage hinweg an".

Besondere Vorsicht sei geboten bei Kleinkindern oder älteren Menschen. Denn die Salmonellose kann zu starker Dehydrierung führen. In seltenen Fällen ist ein septischer Verlauf mit zum Teil hohem Fieber zu beobachten.