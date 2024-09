Corona und "Wiesn-Grippe": Darum stecken sich so viele an

Alljährlich dasselbe: Ein paar Tage nach dem Beginn des Oktoberfests füllen sich Arztpraxen mit hustenden und schniefenden Menschen. Corona ist auch dieses Jahr noch ein Thema.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Das Robert Koch-Institut vermeldet einen Anstieg von Atemwegserkrankungen.

Besonders auf dem Oktoberfest mit vielen Menschen werden Krankheitserreger wie Viren und Bakterien leicht übertragen.

Eine erhöhte Ansteckungsgefahr mit Mpox-Viren sei auf der Wiesn nicht gegeben.

Gleich zum Wiesnstart Gehuste: Das Robert Koch-Institut berichtete von einem höheren Niveau der Atemwegserkrankungen als sonst um diese Jahreszeit - bundesweit, aber der Trend ist auch in Bayern erkennbar. Dabei spielen Erkältungsviren sowie erneut Corona die wichtigste Rolle - das dürfte auch für die sogenannte Wiesn-Grippe gelten, eine Erkältungswelle, die alljährlich mit dem Volksfest einhergeht.

Speziell bei Corona scheint auch das Abwassermonitoring des Überwachungsnetzwerks Bay-VOC am Max von Pettenkofer-Institut, das Virenbestandteile im Abwasser von Kommunen misst, einen neuen leichten Anstieg für München anzudeuten - nach einem Abfall nach der Sommerwelle.

Das Phänomen Wiesn-Grippe

"Typischerweise ist in den Herbst- und Wintermonaten mit einer Zunahme der Atemwegsinfektionen zu rechnen - das wird auch für den Verlauf des Oktoberfests in der Region in und um München gelten", sagt Christoph Spinner, Leiter der Infektiologie am TUM-Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. "Natürlich auch, weil die Zusammenkunft von Menschen aller Herren Länder die Übertragung und den Austausch von Infektionserkrankungen begünstigt."

Das Oktoberfest mit Tausenden Besuchern auf engstem Raum heizt alljährlich in und um München eine verfrühte Erkältungswelle an - das Phänomen ist bekannt als Wiesngrippe.

Im Video: Eine Million Besucher - Oktoberfest feiert "Traumstart"

Die Zahl der Infektionen mit der echten Virusgrippe (Influenza) und RSV (respiratorisches Synzytial-Virus) sei derzeit noch gering, sagte Spinner. Die Influenzawelle erreiche ihren Höhepunkt in der Regel im Januar.

Anzeige

Anzeige

Mpox keine Gefahr auf der Wiesn

Eine besondere Ansteckungsgefahr durch Mpox sieht der Infektiologe auf dem Oktoberfest trotz der dicht gedrängten Menschenmassen nicht.

Das Risiko einer Mpox-Infektion sei dort - wie auch allgemein - eher gering, weil es dazu Kontakt mit infektiösen Hautveränderungen bedürfe und derzeit in Europa nur von wenigen Fällen berichtet wurde, sagte Spinner. "Anders als Atemwegsinfektionen überträgt sich Mpox deutlich schwerer und nicht durch die Luft. Zudem sind Risikogruppen wie Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern inzwischen geimpft."

Anzeige

Anzeige

Noch schnell zur Corona-Impfung

Vor allem Menschen über 60 Jahre oder mit Vorerkrankungen sollten sich vor dem Winter impfen lassen, ebenso Menschen im Gesundheitswesen und im Umfeld chronisch Kranker, riet der Mediziner. Sowohl Influenza- als auch Covid-19-Impfungen seien in vielen Praxen verfügbar. "Die Impfung wirkt etwa eine Woche nach der Verabreichung, weshalb sich das auch jetzt noch während der Wiesn lohnen kann." Die Schutzwirkung hält drei bis sechs Monate an, bevor sie allmählich nachlässt.

Masken seien vor allem bei kurzem Kontakt sinnvoll. Für eine optimale Schutzwirkung müssen sie aber konsequent getragen werden. Auch wenn man weniger Kontakte habe, etwa durch Homeoffice, reduziere das das Ansteckungsrisiko. Wichtig sei es, zu Hause zu bleiben, wenn man krank ist, um andere nicht anzustecken.