In einem Klassiker von Iglo finden sich möglicherweise schwarze Plastikteile. Das Unternehmen ruft die betroffenen "Schlemmer-Filets" zurück.

Das Wichtigste in Kürze Iglo ruft eine Charge des Schlemmer-Filets zurück

Betroffen sind nur bestimmte Produkte von Aldi Nord.

Was Verbraucher:innen tun müssen, um ihr Geld zurück zu bekommen.

Iglo Deutschland hat einen vorsorglichen Rückruf für das "Schlemmer-Filet à la Bordelaise – KNUSPRIG KROSS" gestartet. Der Rückruf betrifft Produkte, die möglicherweise schwarze Plastikteile enthalten könnten. Diese wurden exklusiv in Aldi-Nord-Filialen verkauft. Laut Iglo handelt es sich um eine sehr begrenzte Anzahl von Packungen, die sich auf wenige Paletten eingrenzen lassen.

In Filialen von Aldi Nord verkauft

Der Rückruf erfolgt in Absprache mit den zuständigen Behörden. Betroffen sind ausschließlich Produkte mit der Codierung L4219BI066 und der Uhrzeit 7:20-7:45 sowie dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.2026. Andere Codierungen und Varianten des Schlemmer-Filets seien nicht betroffen und könnten weiterhin sicher verzehrt werden, teilte Iglo weiter mit. Das in Hamburg ansässige Unternehmen betonte, dass die Sicherheit der Verbraucher:innen höchste Priorität habe und die Qualität der Produkte gewährleistet sein müsse.

So läuft die Rückerstattung

Iglo bietet den Verbraucher:innen eine Rückerstattung des Kaufpreises für das betroffene Produkt an. Dafür müssen die Kund:innen den Verpackungsabschnitt mit der Codierung an den Iglo-Verbraucherservice senden. Dies kann per E-Mail an vbinfo@iglo.com mit dem Betreff "Produktrückruf KNUSPRIG KROSS" erfolgen oder per Post an: iglo Verbraucherservice , Postfach 570521, PLZ 22774 Hamburg mit Betreff: "Produktrückruf KNUSPRIG KROSS".