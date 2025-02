Dringender Rückruf bei Rossmann wegen drohender Erstickungsgefahr

Eltern aufgepasst: Die Drogeriekette Rossmann ruft ein beliebtes Kinderspielzeug zurück - es besteht Erstickungsgefahr!

Die Drogeriemarktkette Rossmann warnt aktuell vor einem beliebten Kinderspielzeug. Das "IDEENWELT Lernbuch" mit der Artikelnummer EAN 4068134054623 wird wegen verschluckbarer Kleinteile zurückgerufen. Eltern sollten besonders wachsam sein und das betroffene Lernbuch sofort aus dem Kinderzimmer entfernen.

Rossmann informiert in einer Pressemitteilung: "Das Lernbuch enthält ablösbare Kleinteile. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kleinkinder diese in den Mund nehmen. Es besteht Erstickungsgefahr." Kund:innen, die das Produkt bereits erworben haben, werden dringend gebeten, es außer Reichweite ihrer Kinder zu bringen und nicht weiter zu verwenden.

Erstickungsgefahr durch Kleinteile

Kinder, insbesondere Säuglinge und Kleinkinder, neigen dazu, alles in den Mund zu nehmen. Der Berufsverband Kinder- und Jugendärzte e. V. warnt: "Verschluckte Gegenstände können sich schnell in den Atemwegen festsetzen, die Schleimhäute reizen und zu einem Verschluss der Atemwege führen. Dann besteht akute Erstickungsgefahr." Auch kleine Teile können eingeatmet werden und tief in die Lunge gelangen.

