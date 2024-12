Rückruf in mehreren Ländern: Müsliriegel könnten Metallteile enthalten

Die Riverside International BV ruft mehrere ihrer Müsliriegel zurück, da beim Verzehr Verletzungsgefahr bestehen könnte.

Die Riverside International BV ruft deutschlandweit mehrere ihrer "MadeGood Granola Riegel" zurück. Grund für den Rückruf sind mögliche Metallteile in den Müsliriegeln, die zwischen Januar und November 2024 produziert wurden, heißt es in dem Warenrückruf des Unternehmens. Daher fallen auch unterschiedliche Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) in die Liste der zurückgerufenen Produkte.

Betroffen von dem Rückruf sind die USA, Kanada und Europa.

Diese Produkte sind in Deutschland (Europa) vom Rückruf betroffen

Artikel: MadeGood Chocolate Drizzled Birthday Cake

Gewicht: 120 Gramm/Stück

Verpackungsinhalt: fünf Stück

Barcode: 687456214924

MHD: 11. Januar 2025, 13. Februar 2025, 6. März 2025, 4. April 2025, 6. Mai 2025, 6. Juni 2025, 6. Juli 2025, 19. August 2025 und 21. August 2025

Inverkehrbringer: Riverside International BV

Artikel: MadeGood Chocolate Banana

Gewicht: 144 Gramm/Stück

Verpackungsinhalt: sechs Stück

Barcode: 687456213606

MHD: 11. Mai 2025 und 28. Oktober 2025

Barcode: 687456213125

MHD: 26. August 2025, 28. Oktober 2025 und 24. Dezember 2025

Inverkehrbringer: Riverside International BV

Artikel: MadeGood Chocolate-Chip

Gewicht: 144 Gramm/Stück

Verpackungsinhalt: sechs Stück

Barcode: 687456213576

MHD: 30. Mai 2025, 5. Juni 2025, 24. Oktober 2025, 11. November 2025, 23. Dezember 2025, 14. Juni 2025 und 14. September 2025

Barcode: 687456213095

MHD: 30. Mai 2025, 31. Mai 2025 und 18. November 2025

Inverkehrbringer: Riverside International BV

Artikel: MadeGood Mixed Berry

Gewicht: 144 Gramm/Stück

Verpackungsinhalt: sechs Stück

Barcode: 687456213583

MHD: 22. Mai 2025, 27. Juni 2025, 20. Oktober 2025, 24. November 2025 und 19. Januar 2026

Barcode: 687456213101

MHD: 22. Mai 2025, 27. Juni 2025, 24. November 2025 und 30. Dezember 2025

Inverkehrbringer: Riverside International BV

Artikel: MadeGood Chocolate Drizzled Vanilla

Gewicht: 120 Gramm/Stück

Verpackungsinhalt: fünf Stück

Barcode: 687456214931

MHD: 15. Februar 2025, 7. März 2025, 10. Mai 2025, 24. Juni 2025, 22. Juli 2025 und 27. August 2025

Inverkehrbringer: Riverside International BV

Falls Verbraucher:innen eines der genannten Produkte bereits erworben haben, können sie diese in ihrer jeweiligen Einkaufsstätte zurückgeben, um den vollständigen Kaufpreis erstattet zu bekommen.