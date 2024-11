Rückruf wegen möglicher Metallteile: Beliebte Feinkost-Salate von Homann betroffen

Signature Foods Deutschland GmbH ruft drei beliebte Homann-Salate zurück. Es werde befürchtet, dass sich in den Produkten Fremdkörper wie Metallstückchen befinden könnten.

Homann, bekannt für Feinkost-Salate, lässt über die Signature Foods Deutschland GmbH drei verschiedene Salatprodukte zurückrufen und rät gleichzeitig vom Verzehr der Salate ab. Befürchtet werde, dass der in betroffenen Salatrezepturen eingesetzte Joghurt von einem Fremdkörpereintrag betroffen ist.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten

Das gehört auf keinen Fall in einen Salat: kleine Metallstücke mit einem Durchmesser von 0,16 mm und einer Länge zwischen 0,01 und 2 cm. Genau das könnte sich in dem Joghurt eines Zulieferers befinden, der in Homann-Salaten verwendet werde. Im äußersten Fall könnten sich Verbraucher:innen im Mund- und Rachenraum verletzen, so "Produktwarnung.eu".

Homann in einer Pressemitteilung dazu: "Da ein solcher Fremdkörpereintrag aus unserer Sicht ein mögliches Risiko für den Konsumenten darstellen könnte, haben wir uns aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes zu einem Rückruf der betroffenen Produkte entschlossen. Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Die Fehlerquelle beim Zulieferanten wurde identifiziert und das Fehlerbild behoben, sodass eine Eingrenzung auf die genannten Mindesthaltbarkeitsdaten erfolgen konnte."

Betroffen sind folgende Spezialitäten-Salate von Homann:

Homann Farmersalat, 200 g

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD):

ausschließlich Produkte mit MHD 10.12.2024 und 18.12.2024

EAN Nummer Stück: 8 710506 083774

EAN Nummer Bestelleinheit: 8 710506 083781

Homann Coleslaw, 375 g

MHD: ausschließlich Produkte mit MHD 10.12.2024 und 17.12.2024

EAN Nummer Stück: 8 710506 083927

EAN Nummer Bestelleinheit: 8 710506 083934

Homann Kartoffelsalat Zaziki, 400 g

MHD: ausschließlich Produkte mit MHD 08.12.2024

EAN Nummer Stück: 8 710506 089639

EAN Nummer Bestelleinheit: 8 710506 089646

Betroffen vom Rückruf sind ausschließlich die drei genannten Produkte. Andere Produkte oder Artikel mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten als die Genannten sind vom Rückruf nicht betroffen.