Der Verkauf von Feuerwerkskörpern startet wie jedes Jahr kurz vor Silvester und Hobby-Pyromanen freuen sich auf einen glanzvollen Abend mit Kracherstimmung. Aber darf man überall böllern, wo man will?

Bald wird wieder geknallt und geböllert, was das Zeug hält. Auch dieses Jahr rechnet die Feuerwerksbranche damit, dass ein dreistelliger Millionenbetrag in die Luft geballert wird - ohne Rücksicht auf Tier, Mensch und Umwelt. Gut, wenn man zumindest weiß, wo das Böllern überhaupt erlaubt ist.

Jeder sollte wissen, wo geböllert werden darf

Gleich vorweg: Ein grundsätzliches Böller-Verbot für ganz Deutschland gibt es nicht. Allerdings ist der Abschuss von Feuerwerkskörpern mit Einschränkungen belegt - wobei die Regeln alles andere als einheitlich sind. In vielen Gemeinden und Städten muss auf Verbotszonen geachtet werden, die individuell erlassen werden. Wer sich vorher informiert, wo was möglich ist, kommt danach nicht in Schwierigkeiten.

Unabhängig von Silvester gilt laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) an jedem Tag zu jeder Zeit und an jedem Ort in Deutschland ein Feuerwerksverbot in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern. Das sieht Paragraf 23 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vor. Alle anderen Verbote regeln - wie bereits erwähnt - die Gemeinden und Städte selbst.

Die wichtigsten Verbotszonen in Deutschland

Besonders in größeren Städten gelten an Silvester lokal beschränkte Verbotszonen für alles, was nicht sowieso durch den Paragraf 23 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz bereits abgedeckt ist. Das betrifft zum Beispiel zentrale Plätze oder beliebte Feier-Orte, wo ein Feuerwerk für eine erhöhte Verletzungsgefahr sorgen könnte. Dort ist in der Regel lediglich das Zünden von Kleinstfeuerwerken wie Wunderkerzen und Knallerbsen gestattet. Kleinere Städte verzichten meist auf Verbote. Die Menschen sollten selbst mit gesundem Menschenverstand entscheiden, wie zum Beispiel von der 11.000 Einwohner:innen-Stadt Braunsbedra mitgeteilt wird. Dennoch ist es ratsam, sich vorab bei den jeweiligen Städten und Kommunen zu informieren. Denn es drohen bei Missachtung saftige Geldstrafen!

Deutsche Städte mit Böller-Verboten im Überblick: