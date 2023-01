Russland zielt auf die Orte Bachmut und Soledar im Osten der Ukraine. Grund dafür: Die Stadt Soledar ist durch den Abbau der dortigen Salzmine untertunnelt. Ein möglicher Unterschlupf.

Die russische Armee versucht seit Monaten den Ort Bachmut im Osten der Ukraine einzunehmen. Ohne Rücksicht auf Verluste, wie das "ZDF" schreibt. Die Truppen würden buchstäblich auf den Leichen der eigenen Soldaten vorrücken, sagt die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar laut dem "ZDF". Sie setzen massive Artillerie, Raketenwerfer und Mörser ein, dabei werden oftmals auch die eigenen Soldaten getroffen. Westliche Militärexperten sind darüber durchaus verwundert.

Der Gründer und Chef der Wagner-Söldner Jewgeni Prigoschin, auch bekannt unter dem Spitznamen Putins Koch, begründet den hartnäckigen Einsatz damit, dass es in der Nachbarstadt Soledar ein riesiges Tunnelsystem gäbe. Darin könnten die Truppen und Panzer dann Unterschlupf finden. "Das Sahnehäubchen obendrauf ist das Minensystem von Soledar und Bachmut, das eigentlich ein Netz unterirdischer Städte ist", erklärte Prigoschin über Telegram. Britische und US-Militärexperten hatten die Präsenz von Wagner-Söldnern in der ukrainischen Region Donbas und in Soledar bestätigt, wie "Euronews" schreibt.

Die Salzmine von Soledar

Der strategische Ort Soledar ist durch den Abbau der dortigen Salzmine untertunnelt. Bereits seit den 1870er Jahre wird dort sehr reines Salz abgebaut. Ein etwa 200 Kilometer langer Tunnel erstreckt sich unter der Region bis in eine Tiefe von fast 300 Metern. Große Kammern könnten jetzt als Kriegslager umfunktionalisiert werden. Zuvor wurden dort etwa Fußballspiele oder Sinfoniekonzerte ausgetragen, berichtet das "ZDF". Das Philharmonische Orchester Donezk spielte unterirdisch seit 2004 eine "Salzige Symphonie".

Die Salzmine von Soledar hier bei einem Konzert noch vor Kriegsbeginn. © REUTERS/Gleb Garanich

Für Prigoschin wäre die Besatzung der Salzminen ein großer Erfolg, denn zum einen hänge seine Glaubwürdigkeit darüber, dass er ein "starker Macher" ist, von er Eroberung ab. Bereits seit Monaten gebe es Spekulationen, er strebe einen hohen Posten im Kreml an, so "Euronews". Zum anderen unterstellen US-Kreise ihm kommerzielle Gründe, wie das "ZDF" berichtet.

Analysten bezweifeln allerdings die große militärische Bedeutung der Salzminen. "Ich denke nicht, dass das Ergebnis von Bachmut so bedeutend ist im Vergleich zu dem, was es Russland kostet, es zu erreichen", schreibt der US-Sicherheitsexperte Michael Kofman. Für einen Sieg in Soledar müsste Russland einen hohen Preis bezahlen.