Ukraine plant Großoffensive auf russische Truppen im Frühjahr

Die Ukraine steht offenbar kurz vor einer großangelegten Offensive. Im März könnten die Kämpfe am "heißesten" werden, so ein Geheimdienstler.

Das zumindest teilte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes mit.

Ziel sei, die Russen aus den besetzten Gebieten zu vertreiben - einschließlich der Krim.

Die Ukraine plant offenbar im Frühjahr eine Großoffensive auf russische Besatzungstruppen. Das verriet Kyrylo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes. "Zu diesem Zeitpunkt werden wir die Befreiung von weiteren Gebieten erleben und der Russischen Föderation die finalen Niederlagen zufügen. Dies wird in der gesamten Ukraine geschehen, von der Krim bis zum Donbas", sagte Budanow in einem Interview mit dem Sender ABC News.

Ziel sei die Rückkehr zu den Grenzen von 1991, "so wie die Ukraine von allen Völkerrechtssubjekten anerkannt wurde", so Budanow. Er schätzt, dass die Kämpfe im März am "heißesten" sein werden. Es werde auch wahrscheinlich weitere Angriffe auf russisches Territorium geben.

USA wollen Schützenpanzerliefern

Kiew rechne zudem mit der baldigen Lieferung von US-Schützenpanzern des Typs Bradley, sagte Budanow. "Wir erwarten sie. Wir freuen uns schon sehr auf sie. Das wird die Kampffähigkeit unserer Einheiten erheblich steigern."

US-Präsident Joe Biden zieht die Lieferung von Schützenpanzern des Modells "Bradley" an die Ukraine in Erwägung, wie er am Mittwoch gegenüber Reportern sagte. Biden bejahte am Mittwoch die Frage eines Journalisten, ob die Lieferung der Schützenpanzer an die Ukraine von der Regierung erwogen werde. Er nannte keine Einzelheiten.

Kiew erhält Kampfpanzer aus Frankreich

Frankreich sagte der Ukraine am Mittwoch die Lieferung "leichter Kampfpanzer" zu. Es geht dabei um den Spähpanzer AMX-10 RC. Die Ukraine bittet ihre Verbündeten seit langem um Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart. Deutschland lehnt die Bereitstellung von Kampfpanzern - darunter etwa der deutsche Leopard - für die Ukraine bislang ab.

Die USA liefern bereits verschiedene schwere Waffensysteme an die Ukraine, darunter die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars, die den russischen Streitkräften mitunter schwere Verluste zufügen. Beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymr Selenskyj kurz vor Weihnachten in Washington sicherte Biden der Ukraine auch die Lieferung eines Flugabwehrsystems vom Typ Patriot zu.