Junge Menschen unter 30 strömen an die Börse - mehr Frauen als Männer

Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland ihr Geld in Aktien, Fonds und ETF angelegt. Die Zahl stieg im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch von 12,9 Millionen. Und vor allem die unter 30-jährigen strömen immer mehr aufs Börsenparkett.