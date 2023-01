Russland hindert wohl alle Wehrpflichtigen an Ausreise

Der Kreml hat wohl allen potenziell wehrpflichtigen Russen verboten, das Land zu verlassen. Laut dem ukrainischen Militärgeheimdienst will Putin am 15. Januar eine Mobilmachung von 500.000 Reservisten bekannt geben.

In Russland dürfen seit Montag (9. Januar) Wehrpflichtige nicht mehr das Land verlassen. Das berichtet der ukrainische Militärgeheimdienst. Die Sicherheitsbehörden Russlands hätten alle russischen Grenzkontrollen über die neue Vorschrift informiert, schreibt der ukrainische Regierungsberater Anton Gerashchenko auf Twitter.

Ukraine erwartet neue Mobilisierung am 15. Januar

Der ukrainische Militärgeheimdienst geht davon aus, dass Russland am 15. Januar eine Mobilmachung von 500.000 Reservisten bekannt geben will. Das sagte Andriy Chernyak, ein hochrangiger Mitarbeiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Anfang Januar gegenüber der Nachrichtenseite "t-online". Im September hatte der russische Präsident Wladimir Putin bereits 300.000 Reservisten mobilisiert. Damals war denjenigen die Ausreise verwehrt worden, die eine Vorladung von einem Einberufungsbüro erhalten haben. Jetzt sollen es wohl alle Männer im wehrpflichtigen Alter sein, so der ukrainische Geheimdienst. Bislang hat der Kreml jegliche Berichte über das neue Ausreiseverbot dementiert.

Russland hat das Nachbarland Ukraine Ende Februar vergangenen Jahres überfallen. Im September ließ Putin Donezk und Luhansk im Osten sowie Cherson und Saporischschja im Süden der Ukraine annektieren. Größere Teile davon haben Russlands Streitkräften allerdings überhaupt nicht eingenommen oder bereits wieder an die Ukrainer verloren. Zusammen mit der bereits 2014 völkerrechtswidrig einverleibten ukrainischen Halbinsel Krim kontrollieren russische Truppen derzeit rund 18 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets.