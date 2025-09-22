Anzeige
Zwischen Düsseldorf und Köln

Sabotage-Attacke bei der Bahn: Kabel an wichtiger Strecke in NRW durchtrennt

  • Aktualisiert: 22.09.2025
  • 20:37 Uhr
  • dpa
Wegen durchtrennter Bahnkabel ist die wichtige Nord-Süd-Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf am Montag stark beeinträchtigt worden
Wegen durchtrennter Bahnkabel ist die wichtige Nord-Süd-Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf am Montag stark beeinträchtigt worden© Henning Kaiser/dpa

Wieder ein Angriff auf die wichtige Nord-Süd-Verbindung der Bahn: Zwischen Köln und Düsseldorf schlugen Unbekannte in der Nacht zu.

Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Wegen durchtrennter Bahnkabel ist die wichtige Nord-Süd-Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf am Montag (22. September) stark beeinträchtigt worden - die Polizei wertet die Attacke als Sabotageakt. Ein politisch motivierter Angriff auf die kritische Infrastruktur könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es aus Polizeikreisen. Der Staatsschutz sei eingeschaltet.

Unbekannte hatten in der Nacht einen unterirdischen Kabelschacht geöffnet und alle Kabel mit einem Trennschleifer durchtrennt. Damit wurde ein Stellwerk in Leverkusen lahmgelegt und die für Pendler wichtige Hauptstrecke der Bahn entlang des Rheins erneut angegriffen.

Die um kurz nach Mitternacht festgestellten Kabelschäden gebe es entlang der Strecke bei Leverkusen an mindestens zwei Standorten, sagte ein Bahn-Sprecher. Die Arbeiten seien umfangreicher als gedacht. Die Strecke konnte dennoch um 18.20 Uhr wieder freigegeben werden, sagte eine Bahnsprecherin.

Zunächst war von Vandalismus die Rede gewesen. Davon gehe man nicht mehr aus, hieß es, auch nicht von einem versuchten Kabeldiebstahl.

Anzeige
Anzeige

Spurensicherung vor Ort

Die Kriminalpolizei ermittelt, Beamte schauten sich die Schäden vor Ort an und suchten nach Spuren. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde umgeleitet oder es fuhren Ersatzbusse - wer dort unterwegs war, war deutlich länger unterwegs als üblicherweise.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Der Fernverkehr aus dem Ruhrgebiet wurde am Montag über Wuppertal umgeleitet, der Regionalverkehr linksrheinisch über Neuss.

Anfang August hatten Unbekannte die Strecke zwischen Düsseldorf und Duisburg mit Brandsätzen lahmgelegt. Ein Bekennerschreiben deutete damals auf eine linksextreme Gruppierung hin. Ende August wurde eine Bahnstrecke in Wuppertal attackiert.

Mehr News
Alice Weidel, AfD-Kanzlerkandidatin
News

Weidel überrascht mit Russland-Kritik: "Putin muss sich bewegen"

  • 22.09.2025
  • 20:59 Uhr
Hamas
News

Gaza-Krieg: Hamas veröffentlicht neues Geisel-Video

  • 22.09.2025
  • 19:04 Uhr
Palestine flag as through the tree with some city buildings at Ramallah
News

Chance auf Koexistenz oder "Früchte des 7. Oktobers"? Alles zur Anerkennung Palästinas

  • 22.09.2025
  • 18:04 Uhr
Wirtschaftsforum in Wladiwostok
News

Gezielte Angriffe dank Partisanen: Wie die Ukraine Putins Flotte schwächt

  • 22.09.2025
  • 17:43 Uhr
Cyberangriff auf Flughäfen in Europa - Berlin
News

Berliner Flughafen nach Cyberattacke - Passagiere brauchen Geduld

  • 22.09.2025
  • 17:35 Uhr
US-Moderator Jimmy Kimmel
News

Nach Jimmy Kimmels TV-Aus: Disney-Satire geht im Netz viral

  • 22.09.2025
  • 17:19 Uhr
Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) will verstärkt gegen Missbrauch beim Bürgergeld vorgehen und plant neue Maßnahmen.
News

Bas kündigt "hartes Vorgehen" gegen Leistungsmissbrauch an

  • 22.09.2025
  • 17:18 Uhr
Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
News

Vater berichtet im Block-Prozess von massiven Ängsten der Kinder

  • 22.09.2025
  • 17:04 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250922-935-847181
News

Die Wiesn im Newsticker: Brand und Maßkrug-Attacke auf Oktoberfest

  • 22.09.2025
  • 16:52 Uhr
Bundespräsident Steinmeier in Vatikanstadt
News

Steinmeier lädt den Papst nach Berlin ein

  • 22.09.2025
  • 16:19 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 18:00

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 08:25

  • 04:19 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 19:55

  • 13:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 17:45

  • 11:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 19:55

  • 13:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 16:20

  • 11:15 Min
  • Ab 12