Anzeige
AfD-Chefin ruft zur Deeskalation auf

Weidel überrascht mit Russland-Kritik: "Putin muss sich bewegen"

  • Veröffentlicht: 22.09.2025
  • 20:59 Uhr
  • dpa
Alice Weidel ruft Russland zur Deeskalation auf
Alice Weidel ruft Russland zur Deeskalation auf© Sebastian Kahnert/dpa

Die Vorfälle mit Drohnen und Jets über Polen und Estland beschäftigen die UN und die Nato. Die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla bewerten die Lage bemerkenswert unterschiedlich.

Anzeige
Joyn Teaser NEU Deutsche Politik

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

AfD-Chefin Alice Weidel hat nach Vorfällen im Nato-Luftraum mit für ihre Partei ungewöhnlich deutlichen Worten Russland zur Deeskalation aufgerufen. In der Bewertung jüngster Überflüge von Drohnen über Polen und Russland zugeschrieben Luftraumverletzungen in Estland wurden zudem Differenzen zwischen ihr und ihrem Co-Chef Tino Chrupalla deutlich.

Sollte herauskommen, dass man es mit Luftraumverletzungen von russischer Seite zu tun habe, könne sie nur davor warnen, sagte Weidel auf Nachfrage vor Journalisten in Berlin. "Ich glaube, dass auch Russland dazu aufgerufen ist, sich deeskalierend zu verhalten und nicht noch zusätzlich den Nato-Luftraum zu verletzen und die Luftabwehrsysteme zu testen."

Anzeige
Anzeige

"Putin muss sich bewegen"

Sie warnte, dies hätte das Potenzial zu weiteren Eskalationen und würde auch das Verhältnis zwischen Russland und den USA nach den Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump nachhaltig beschädigen. "Irgendwo muss sich Putin auch irgendwann bewegen und davon haben wir leider bislang zu wenig gesehen." Man solle die Geduld von Trump nicht auf die Probe stellen und ihn nicht in seinen Friedensbemühungen das Gesicht verlieren lassen.

Chrupalla: "Drohnen aus Styropor und Sperrholz"

Chrupalla hatte zuvor auf die Frage nach einer Reaktion auf die Vorfälle gesagt, man müsse sich anschauen, was 14 Tage nach den sogenannten Drohnenüberflügen noch übrig sei. Er kritisierte, vieles basiere auf "ungenauen Nachrichten und Faktenlagen" und sprach von "teilweise Drohnen, die aus Styropor und aus Sperrholz zusammengeschustert waren, die dann angeblich 1.400 Kilometer in polnisches Hinterland geflogen seien."

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Bei dem Vorfall über Estland sei nicht mal klar, zu welchen Teilen dieser Luftraum gehöre. Man sehe eine Eskalation, die nicht gut sei für Europa. Die Europäer sollten sich an den Verhandlungstisch setzen um "endlich mit Russland ins Gespräch zu kommen".

Mehr News
Durchtrennte Kabel beeinträchtigen Zugverkehr Köln - Düsseldorf
News

Sabotage-Attacke bei der Bahn: Kabel an wichtiger Strecke in NRW durchtrennt

  • 22.09.2025
  • 20:37 Uhr
Hamas
News

Gaza-Krieg: Hamas veröffentlicht neues Geisel-Video

  • 22.09.2025
  • 19:04 Uhr
Palestine flag as through the tree with some city buildings at Ramallah
News

Chance auf Koexistenz oder "Früchte des 7. Oktobers"? Alles zur Anerkennung Palästinas

  • 22.09.2025
  • 18:04 Uhr
Wirtschaftsforum in Wladiwostok
News

Gezielte Angriffe dank Partisanen: Wie die Ukraine Putins Flotte schwächt

  • 22.09.2025
  • 17:43 Uhr
Cyberangriff auf Flughäfen in Europa - Berlin
News

Berliner Flughafen nach Cyberattacke - Passagiere brauchen Geduld

  • 22.09.2025
  • 17:35 Uhr
US-Moderator Jimmy Kimmel
News

Nach Jimmy Kimmels TV-Aus: Disney-Satire geht im Netz viral

  • 22.09.2025
  • 17:19 Uhr
Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) will verstärkt gegen Missbrauch beim Bürgergeld vorgehen und plant neue Maßnahmen.
News

Bas kündigt "hartes Vorgehen" gegen Leistungsmissbrauch an

  • 22.09.2025
  • 17:18 Uhr
Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
News

Vater berichtet im Block-Prozess von massiven Ängsten der Kinder

  • 22.09.2025
  • 17:04 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250922-935-847181
News

Die Wiesn im Newsticker: Brand und Maßkrug-Attacke auf Oktoberfest

  • 22.09.2025
  • 16:52 Uhr
Bundespräsident Steinmeier in Vatikanstadt
News

Steinmeier lädt den Papst nach Berlin ein

  • 22.09.2025
  • 16:19 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 18:00

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 08:25

  • 04:19 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 19:55

  • 13:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 17:45

  • 11:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 19:55

  • 13:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 16:20

  • 11:15 Min
  • Ab 12