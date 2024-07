Sänger der Four Tops: Duke Fakir mit 88 Jahren gestorben

Mit Duke Fakir ist der letzte Sänger des legendären Motown-Quartetts Four Tops gestorben. Zu den größten Hits gehörten Songs wie "Reach Out, I'll Be There" und "Baby I Need Your Loving".

Der US-Sänger Duke Fakir, Mitbegründer der legendären Soulgruppe Four Tops, ist tot. Der 88-Jährige starb in seinem Haus in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) an Herzversagen, wie die "New York Times" unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie berichtete.

Der gebürtige Abdul Fakir, als Duke Fakir bekannt, war das letzte noch lebende Original-Mitglied der Four Tops. Zu den größten Hits des Motown-Quartetts gehörten in den 60er-Jahren Pop-Klassiker wie "Reach Out, I'll Be There" und "Baby I Need Your Loving".

1990 waren die vier Mitglieder Duke Fakir, Levi Stubbs, Obie Benson und Lawrence Payton in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Nach Fakirs Tod würdigte die Rock and Roll Hall of Fame in einer Mitteilung auf Instagram die Four Tops als "eine der stärksten Gesangsgruppen aller Zeiten".

Zwischen 1997 und 2008 waren Fakirs drei Sänger-Kollegen gestorben. Er selbst ging weiter auf Tournee und trat noch bis Ende 2023 mit anderen Musikern auf.

Er habe sich erst in diesem Jahr offiziell aus dem Musikgeschäft zurückgezogen, teilte Fakirs Familie der Zeitung "Detroit Free Press" mit. Sie trauerten nun um den Wegbereiter, die Ikone und die Musiklegende, hieß es in der Mitteilung.