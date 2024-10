Schatzsuche beendet: Goldene Eule nach 31 Jahren in Frankreich gefunden

1993 wird in Frankreich eine Goldene Eule versteckt. Den Findern winkt ein wertvoller Gewinn. Die turbulente Suche scheint jetzt ein Ende gefunden zu haben.

Das Wichtigste in Kürze Die zweitlängste Schatzsuche der Welt ist offenbar beendet.

In Frankreich wurde nach 31 Jahren die Goldene Eule entdeckt.

Der oder die Finderin darf sich über eine wertvolle Belohnung freuen.

Die Goldene Eule ist endlich aufgespürt: Nach mehr als 30 Jahren scheint die große Schatzsuche in Frankreich, an der Tausende teilnahmen, ein glückliches Ende gefunden zu haben. "Wir können bestätigen, dass die Eulen-Replik ausgegraben wurde", verkündete einer der Organisatoren des Spiels im entsprechenden Online-Forum.

Seit 1993 irgendwo in Frankreich versteckt

Die Bronze-Eule war 1993 an einem unbekannten Ort vergraben worden, den man nur durch ein Buch mit elf Rätseln finden konnte. Der Finder oder die Finderin der Replik sollten diese gegen eine etwa zehn Kilogramm schwere Eule aus Edelmetallen und Diamanten eintauschen dürfen, deren Wert ursprünglich auf 150.000 Euro geschätzt wurde.

Während die Replik sicher im Versteck ruhte, führte die echte Eule ein turbulentes Dasein. Zwischenzeitlich war sie von einem Insolvenzverwalter beschlagnahmt worden, und 2009 verstarb der einzige Mensch, der das Versteck kannte. Er hinterließ beim Notar einen Umschlag mit den Koordinaten, die jahrelang für Rechtsstreitigkeiten sorgten.

Es gibt eine noch längere Schatzsuche

2021 wurde das Versteck schließlich in Anwesenheit einer Gerichtsvollzieherin überprüft - die mittlerweile verrostete Eule wurde durch eine neue Replik ersetzt. Trotz mehrerer Neuauflagen des Rätselbuchs strömten immer wieder neue Schatzsucher:innen herbei. Jetzt aber scheint das Spiel wirklich kurz vor dem Ende zu stehen - mit dem anstehenden Tausch der Bronze-Eule gegen die wertvolle Original-Eule.

Währenddessen läuft die längste Schatzsuche der Welt noch weiter. Es handelt sich um "The Secret" von Byron Preiss aus dem Jahr 1982, bei dem zwölf Schatzkisten an geheimen Orten in den USA und Kanada versteckt wurden. Bislang sind davon lediglich drei entdeckt worden.

