Im Alter von 73 Jahren

Schauspieler Graham Greene ist tot - Trauer um Star aus "Der mit dem Wolf tanzt"

  • Veröffentlicht: 02.09.2025
  • 11:23 Uhr
  • dpa
Der Schauspieler Graham Greene ist im Alter von 73 Jahren gestorben.
Der Schauspieler Graham Greene ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Als indigener Schauspieler sprengte er Klischees, ebnete den Weg für Kollegen und wurde für seine Rolle als Schamane "Strampelnder Vogel" weltberühmt. Nun ist Graham Greene mit 73 Jahren gestorben.

Das Wichtigste in Kürze

  • Der kanadische Schauspieler Graham Greene ist im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

  • Berühmt wurde er durch seine Oscar-nominierte Rolle im Western-Epos "Der mit dem Wolf tanzt".

  • Als indigener Künstler prägte er über Jahrzehnte die Darstellung indigener Charaktere in Hollywood.

Er erlangte weltweite Berühmtheit durch das Western-Epos "Der mit dem Wolf tanzt" (1990) - jetzt ist der kanadische Schauspieler Graham Greene tot. Er starb im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit in Stratford (Provinz Ontario), wie kanadische Medien unter Berufung auf sein Management berichteten. Für seine Rolle als Schamane "Strampelnder Vogel" an der Seite von Kevin Costner (70) wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

Graham Greene

In seiner knapp fünf Jahrzehnte langen Karriere verkörperte Greene oft indigene Charaktere. Der selbst aus dem Six-Nations-Reservat in Ontario stammende Greene habe "Klischees über indigene Charaktere durchbrochen und den Weg für die nächste Generation von Schauspielern geebnet", hieß es in seiner Würdigung für den "Order of Canada", die höchste zivile Auszeichnung Kanadas, die er 2016 erhielt.

Klischee-Rollen sehenswert gemacht

Greene habe sich nicht in stereotype Rollenbilder drängen lassen, sagte die Schauspielerin und Regisseurin Kaniehtiio Horn (38), die mit Greene in der Serie "Reservation Dogs" zu sehen war, der Nachrichtenagentur The Canadian Press. Selbst typische "Indianer-auf-dem-Pferd-Rollen" habe er sehenswert gemacht. "Er war nicht nur ein guter indigener Schauspieler - er war ein guter Schauspieler, der zufällig indigener Herkunft war."

Greene war in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen, darunter in "Stirb langsam: Jetzt erst recht" (1995), "The Green Mile" (1999) und "New Moon – Biss zur Mittagsstunde" (2009). 2022 erhielt er einen Stern auf dem kanadischen "Walk of Fame". Nicht zu verwechseln ist er mit seinem berühmten britischen Namensvetter, dem Schriftsteller Graham Greene (1904-1991, «Der dritte Mann»).

