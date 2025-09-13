Die Schlagerwelt trauert um Andreas Martin. Er ist mit 72 Jahren verstorben.

Anzeige

Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot. Der 72-Jährige starb am frühen Samstagmorgen im nordrhein-westfälischen Neunkirchen, wie sein Manager Joseph Thomann der dpa bestätigte. Die Beerdigung solle Anfang Oktober im engsten Kreis stattfinden. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

Andreas Martin feierte in den 1980er und 90er Jahren mit Liedern wie "Deine Flügel fangen Feuer" und "Amore Mio" große Erfolge. Besonders durch Auftritte in der ZDF-"Hitparade" wurde der gebürtige Berliner einem breiten Publikum bekannt. Als Komponist schrieb und produzierte er auch Stücke für andere Künstler wie Wolfgang Petry oder Engelbert.

Anzeige

Anzeige

In den letzten Jahren hatte sich der Sänger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2023 erschien sein letztes Album "Hier in dem Moment".