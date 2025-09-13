Anzeige
CDU macht sich bereit

NRW-Kommunalwahl: Merz zeigt sich zuversichtlich

  • Aktualisiert: 13.09.2025
  • 18:29 Uhr
  • dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz möchte nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen Konsequenzen ziehen.
Bundeskanzler Friedrich Merz möchte nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen Konsequenzen ziehen.© Christopher Neundorf/EPA Pool/dpa

Kanzler Merz möchte die morgige Kommunalwahl in NRW mit Ruhe verfolgen. Trotz des Erstarkens der AfD ist der CDU-Politiker hinsichtlich der Ergebnisse aber zuversichtlich.

Anzeige

Mit Blick auf die AfD möchte der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz kritische Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis der Kommunalwahl in NRW ziehen. Bei einem Besuch des Henkel-Werks in Düsseldorf sagte der Bundeskanzler aus dem Sauerland, dass sich hinter der CDU möglicherweise Verschiebungen in der Parteienlandschaft ergeben werden.

"Ich werde mir das morgen Abend und auch am Montag in aller Ruhe anschauen und dann [...] daraus Konsequenzen ziehen im Hinblick auf die Art, wie wir Wahlkämpfe führen; im Hinblick darauf, wie wir Themen behandeln; im Hinblick darauf, wie wir die Auseinandersetzung mit Wettbewerbern aufnehmen", sagte Merz.

Er sei entschlossen, insbesondere mit der AfD "sehr hart in der Sache um die richtigen Themen und den Kurs des Landes zu ringen". Auf die Frage, ob er sich angesichts eines möglicherweise starken Abschneidens der AfD Sorgen mache, sagte Merz: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir morgen in ganz Nordrhein-Westfalen für die CDU gute Wahlergebnisse erzielen werden."

WELT Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der WELT-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

CNN Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der CNN-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

CDU bei Kommunalwahlen in NRW oft erfolgreich

Die CDU sei seit Jahrzehnten die Kommunalpartei in ganz NRW. "Das wird nach meiner Einschätzung auch morgen so sein", sagte er an der Seite von Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), der mit dem Bundeskanzler und Henkel-Chef Carsten Knobel das Düsseldorfer Stammwerk des Konsumgüterherstellers besucht hatte.

Bei der Kommunalwahl in NRW 2020 hatte die CDU 34,3 Prozent der Stimmen geholt, bei der Bundestagswahl im Februar 2025 waren es 30,1 Prozent der Zweitstimmen in NRW. Die SPD landete bei der Kommunalwahl 2020 mit 24,3 auf Platz 2, bei der Bundestagswahl 2025 holten die Sozialdemokraten nur noch 20,0 Prozent der Zweistimmen.

Bei der AfD ging es hingegen nach oben: Nach 5,1 Prozent bei der Kommunalwahl 2020 bekam sie bei der Bundestagswahl im Februar 2025 16,8 Prozent der Zweitstimmen in dem Bundesland. Die Wahlen sind nur bedingt miteinander vergleichbar.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 19:55

  • 13:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 18:10

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 16:25
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 16:25

  • 10:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 19:45

  • 26:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 18:00

  • 11:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 15:45

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 08:25

  • 04:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 19:45

  • 25:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 18:00

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 15:45

  • 09:58 Min
  • Ab 12
Mehr News
Ukraine-Krieg - Polen
News

Nach Drohnen-Abschuss: Polen und Rumänien in Alarmbereitschaft

  • 13.09.2025
  • 19:41 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250913-935-829212
News

Venezuela: Milizionäre werden an Waffen ausgebildet

  • 13.09.2025
  • 19:17 Uhr
Sänger Andreas Martin
News

Schlagersänger Andreas Martin ist gestorben

  • 13.09.2025
  • 19:17 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250913-935-828927
News

Bahnstrecke Hannover-Berlin: Zugausfälle und Verspätungen

  • 13.09.2025
  • 14:23 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-935-821449
News

Wie reagiert die NATO nach Verletzung des polnischen Luftraums?

  • 13.09.2025
  • 13:30 Uhr
Verletzte bei Gruppen-Schlägerei am Humboldt-Forum
News

Durch mehrere Stiche verletzt: 20-Jähriger stirbt in Berlin

  • 13.09.2025
  • 13:15 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-935-766586
News

Mehr Lohn für hunderttausende Leiharbeiter

  • 13.09.2025
  • 12:31 Uhr
Ukraine-Krieg - Kupjansk
News

Russische Einheiten dringen über Tunnel in Richtung Kupjansk vor

  • 13.09.2025
  • 09:10 Uhr
Julia Klöckner setzt auf klare Regeln: Keine Sticker, keine Selfies, weniger Ablenkung im Bundestag.
News

Klöckner kontert Angriffe von Habeck und Lang

  • 13.09.2025
  • 07:45 Uhr
Kinofest
News

Kinofest: Am Wochenende bundesweit für fünf Euro ins Kino

  • 13.09.2025
  • 07:42 Uhr