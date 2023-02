Schlagersänger Tony Marshall ist tot

Trauer um Schlagersänger Tony Marshall: Der 85-Jährige ist nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben, wie eine Sprecherin mitteilte.

Mit dem Lied "Schöne Maid" wurde er 1971 zum Star am deutschen Schlagerhimmel. Nun ist Tony Marshall im Alter von 85 Jahren gestorben, wie eine Sprecherin seiner Familie am Freitagmittag mitteilte. Demnach soll der Sänger bereits am Donnerstagabend (16. Februar) nach langer Krankheit verstorben sein. In den letzten Jahren hatte sich Marshall, der laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) Risiko-Dialyse-Patient war, immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Vom Opernsänger zum Schlagerstar

Der 1938 in Baden-Baden geborene Marshall war eigentlich ausgebildeter Opernsänger, spielte Klavier, Geige und weitere Instrumente. Der Erfolg kam aber mit einem anderen Genre: Tony Marshall war vor allem auf Schlager gebucht, war stets für seine Fans der Entertainer.

Und er war Familienmensch: 1962 heiratete er seine Jungendliebe Gabi, das Paar hat drei Kinder. Seine Söhne Marc und Pascal begleiteten Marshall auf Tournee, mit seiner Tochter Stella engagierte er sich in seiner Stiftung für Menschen mit Behinderung.

Schon lange gesundheitliche Probleme

Gesundheitlich hatte der Sänger schon länger mit Problemen zu kämpfen. Er litt an der Nervenkrankheit Polyneuropathie und hatte einen Herzschrittmacher, überstand eine Corona-Infektion und musste 2022 sogar notoperiert werden. So musste er immer wieder Konzerte und Auftritte absagen und zog sich mehr und mehr zurück.

Noch vor zwei Wochen - am 3. Februar - feierte Tony Marshall seinen 85. Geburtstag. "Die ganze Familie ist um mich herum, von meiner Frau bis zu meinen Urenkeln", sagte er noch. "Ich war erfolgreich in meinem Beruf als Sänger - und ich bin glücklich." Am Donnerstag verstarb er im Kreise seiner Familie.