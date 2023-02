So trauern Tony Marshalls Söhne um den Schlagerstar

Traurige Nachrichten aus der Schlagerwelt: Mit dem Lied "Schöne Maid" wurde Tony Marshall im Jahr 1971 berühmt. Am 16. Februar ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. Seine Familie und Fans sind in tiefer Trauer und zeigen ihre Anteilnahme in den sozialen Medien.

Tony Marshall war zu Lebzeiten ein bekannter Schlagersänger. Der Baden-Badener, der mit bürgerlichem Namen Herbert Anton Hilger heißt, verkaufte über 20 Millionen Platten und galt als "Stimmungsmacher der Nation". Zu seinen bekanntesten Hits zählten neben "Schöne Maid" auch "Komm, gib mir deine Hand" und "Auf der Straße nach Süden". Er spielte insgesamt sechs Instrumente, sang in acht Sprachen und hatte zudem ein Staatsexamen als Opernsänger.

Am Donnerstagabend ist Tony Marshall nun im Alter von 85 Jahren verstorben. Das teilte eine Sprecherin seiner Familie am Freitag mit. Er hinterlässt neben seiner Frau Gabi drei Kinder und ein Enkelkind.

Tony Marshalls Söhne nehmen Abschied auf Instagram

Auf Instagram haben sich Tony Marshalls Söhne Marc und Pascal nach Bekanntwerden seines Todes zu Wort gemeldet. "Danke, Papa", schreibt Marc zu einem Porträtfoto seines Vaters, das ihn mit einem schwarzen Hut und einer Lederjacke zeigt.

Pascal veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ebenfalls ein Foto, auf dem er den Arm um seinen Vater gelegt hat. Auf dem Bild lächeln Tony Marshall und sein Sohn glücklich. "Lieber Papa, wir lieben und vermissen dich", schreibt Pascal dazu.

Auch Tony Marshalls Fans sind in tiefer Trauer. Auf Social Media bekunden sie ihr Beileid und erinnern mit rührenden Beiträgen an den "Schöne Maid"-Interpreten. Ein User auf Twitter schreibt etwa:

Ruhe in Frieden, Tony Marshall. Du hast uns mit deiner Musik inspiriert und viele tolle Schlager geschenkt. Deiner Familie herzliches Beileid und aufrichtige Anteilnahme. Twitter, , 2023

Tony Marshalls Rückzug aus der Öffentlichkeit

Nach seinem letzten Auftritt im Juli 2022 hatte sich Tony Marshall wegen schwerer Krankheit immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hatte seit einigen Jahren einen Herzschrittmacher und litt an der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seine Bewegungsfähigkeit stark einschränkte.

Am 3. Februar 2023 feierte er aber noch seinen 85. Geburtstag im Kreise seiner Liebsten.