Schock für Urlauber: Traumstrände auf Teneriffa wegen Fäkalien gesperrt

Die bei Urlauber:innen beliebten Strände auf Teneriffa mussten gesperrt werden – ein ekelerregendes Problem mit Fäkalien trübt das Urlaubserlebnis. Der Vorfall offenbart gravierende Mängel in der Abwasserinfrastruktur der Insel.

Das Wichtigste in Kürze Mehrere beliebte Strände auf Teneriffa mussten wegen Fäkalienverschmutzung geschlossen werden.

Ein überlastetes Abwassersystem und defekte Rohre sind die Ursache für die Umweltprobleme.

Die Situation hat ernste Auswirkungen auf den Tourismus und das marine Ökosystem der Insel.

Auf Teneriffa, einem beliebten Urlaubsziel, sorgt eine ernsthafte Umweltverschmutzung für Aufsehen. Mehrere Strände, darunter Playa Jardin, Playa de Las Teresitas und Playa de Troya, wurden laut der Zeitung "Kölner Stadt Anzeiger" aufgrund der Verschmutzung durch Fäkalien für die Öffentlichkeit gesperrt.

Unerwünschte Gäste im Urlaubsparadies

Untersuchungen haben demnach hohe Konzentrationen von E. coli und anderen gefährlichen Bakterien im Wasser nachgewiesen. Die Probleme wurden bereits vor Wochen von der Umweltbehörde angezeigt, doch bürokratische Hürden verzögerten die notwendigen Maßnahmen.

Die Ursache der Verschmutzung liegt laut der Zeitung der "Diario de Avisos", welche sich auf einen Stadtrat bezieht, in einer überlasteten Abwasserinfrastruktur. Ein defektes Rohr ließ ungefilterte Fäkalien ins Meer strömen, was durch das Video eines Tauchers an der Bruchstelle sichtbar wurde. Diese Situation unterstreicht die dringende Notwendigkeit von Investitionen in die Sanierung der Kläranlagen und Abwassersysteme. Der Bürgermeister von Puerto de la Cruz, Marco González, betonte gegenüber "Diario de Avisos", dass die Kläranlagen seit Jahren an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten.

Folgen für Umwelt und Gesundheit

Die Umweltverschmutzung hat nicht nur direkte Auswirkungen auf den Tourismus, sondern bedroht auch das marine Ökosystem rund um Teneriffa. Die Zunahme von Abwässern im Meer hat zu einem Rückgang der Algen- und Seegraswiesen geführt. Zudem besteht das Risiko, dass durch den Verzehr von kontaminierten Fischen und Meeresfrüchten gefährliche Bakterien in den menschlichen Körper gelangen.