Schockstarre an US-Börsen: Aktien nach Trump-Ankündigungen im Sinkflug

Donald Trump verkündet Zölle und schiebt sie auf. Elon Musk setzt beim US-Regierungsapparat die Kettensäge an. Die Wall Street wird unruhig. Das bekommt auch Musks Tesla hart zu spüren.

An der US-Börse macht sich die Konjunkturangst breit. Unter anderem die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und der Kahlschlag im Staatsapparat lassen Anleger zunehmend negative Auswirkungen auf die Wirtschaft befürchten.

Das schlug sich am Montag (10. März) vor allem in einem Ausverkauf bei Tech-Aktien nieder. Der technologielastige Index Nasdaq 100 verbuchte den größten Tagesverlust seit 2022. Die Aktie des von Elon Musk geführten Elektroautobauers Tesla verlor mehr als 15 Prozent.

Heute ging der Trend an asiatischen Börsen weiter: In Japan fiel der Leitindex Nikkei-225 kurz vor dem Handelsende um 0,9 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong fiel um rund ein Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien büßte 0,4 Prozent ein

Mittlerweile wird sogar befürchtet, dass die Vereinigten Staaten als größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abrutschen könnten. Trumps jüngste Äußerungen halfen auch nicht, die Ängste zu zerstreuen.

In einem Interview am Wochenende wollte er auf Nachfrage eine Rezession nicht ausschließen. Er sagte lediglich: "Ich hasse es, solche Dinge vorherzusagen." Es werde eine Übergangsphase geben, sagte Trump mit Blick auf die Auswirkungen seiner wirtschaftspolitischen Pläne.

Rückgang an der Wall Street

Der Nasdaq 100 sackte um 3,81 Prozent auf 19.430,95 Punkte ab. Das Börsenbarometer bewegt sich auf dem Niveau von September. Der umfassendere Nasdaq Composite knickte gar um 4 Prozent ein.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,70 Prozent auf 5.614,56 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 2,08 Prozent auf 41.911,71 Punkte ein. Im Gegenzug legten die als sicher geltenden US-Staatsanleihen zu.

An der Wall Street ging es nach Trumps Wahlsieg im November aufwärts. Die Marktexperten malten sich einen Auftrieb durch Steuersenkungen und weniger strikte Regulierung aus. Doch in den vergangenen Wochen dominierten eher chaotische Ankündigungen zu US-Strafzöllen und die Kürzungsaktionen des von Trump zum Kostensenker auserkorenen Musk im amerikanischen Staatsapparat die Schlagzeilen.

Zolldrohungen von Trump

Trump hatte zwar jüngst die Zölle für Waren aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada vorerst wieder ausgesetzt, sofern die Waren unter das Freihandelsabkommen USMCA fallen. Allerdings drohte der Republikaner Kanada mit weiteren Zöllen - besonders im Bereich der Landwirtschaft.

Zugleich verdichten sich die Spekulationen, dass Trump bereit ist, Härten in der Wirtschaft und auf den Märkten in Kauf zu nehmen, um langfristige Ziele wie Erhebung von Importzöllen und eine kleinere Regierung zu erreichen.

Ein weiteres Alarmsignal kam nach Börsenschluss von der US-Fluggesellschaft Delta. Die Airline kürzte die Prognose für das Umsatzwachstum in diesem Jahr auf drei bis vier Prozent von zuvor sieben bis neun Prozent. Firmenchef Ed Bastian zeigte sich zuversichtlich, dass man nicht auf eine Rezession zusteuere, denn in dem Fall hätte Delta eher einen Rückgang von zehn Prozent vorhersagen müssen, argumentierte er im TV-Sender CNBC.

Teslas Trump-Kursgewinne verpufft

Die Aktie des von Elon Musk geführten Elektroautobauers Tesla fiel am Montag um mehr als 15 Prozent und verlor damit auch die letzten Kursgewinne nach der US-Präsidentenwahl. Vor den beschleunigten Kursverlusten hatte ein weiterer Analyst die Prognose für die Tesla-Auslieferungen gesenkt. Im nachbörslichen Handel gab es nochmals ein Minus von über drei Prozent.

Musk war im US-Wahlkampf zu einem engen Verbündeten des letztlich siegreichen Republikaners Donald Trump geworden. Nach dessen Triumph bei der Präsidentenwahl ging es für die Tesla-Aktie steil aufwärts. Auf dem Höhepunkt Mitte Dezember war sie rund doppelt so viel Wert wie am Wahltag am 4. November. Danach setzte eine Talfahrt ein, die zuletzt steiler wurde.

Investoren sahen über schwächere Zahlen hinweg

Tesla hatte das Jahr 2024 mit dem ersten Rückgang der Auslieferungen seit mehr als einem Jahrzehnt abgeschlossen, obwohl Musk zuvor ein Plus in Aussicht gestellt hatte. Der Tech-Milliardär lockt Anleger aber mit der Aussicht auf große Geschäfte mit selbstfahrenden Autos und humanoiden Robotern.

Obwohl es in beiden Bereichen nicht ausgemacht ist, dass Tesla erfolgreich sein kann, sehen Anleger bisher über das aktuelle Geschäft hinweg und bewerten die Firma viel höher als andere Autobauer.

Mitte Dezember war Tesla mit einem Kurs von rund 480 Dollar mehr als 1,5 Billionen Dollar wert. Jetzt fiel der Börsenwert beim Kurs von gut 222 Dollar auf rund 715 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Der US-Autoriese Ford bringt knapp 40 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage, der Rivale General Motors knapp 48 Milliarden.

Musk Vermögen hängt am Tesla-Kurs

Auch für Musk persönlich könnte ein deutlicher Rückgang beim Tesla-Aktienkurs zum Problem werden. Der Tech-Milliardär ist bekannt dafür, Kredite mit seinen Tesla-Aktien zu besichern, die ihn zumindest auf dem Papier zum mit Abstand reichsten Menschen der Welt machen.

Bei solchen Geschäften muss man oft Sicherheiten nachschießen, wenn der Kurs unter bestimmte Grenzwerte fällt. Der Finanzdienst Bloomberg schätzt Musks Vermögen aktuell immer noch auf gut 300 Milliarden Dollar.

Trump will einen Tesla kaufen

Nach der Wahl gingen einige Marktbeobachter davon aus, dass Musks Nähe zum US-Präsidenten Vorteile für Tesla bringen kann. Zuletzt gab es in Europa und China aber deutliche Rückgänge bei Teslas Verkaufszahlen. Unklar ist, inwieweit das auf stärkere Konkurrenz, eine Lieferpause durch die Auffrischung des bisherigen Bestsellers Model Y sowie auf die Abkehr von Verbrauchern von Tesla wegen Musks Allianz mit Trump zurückzuführen sein könnte.

Trump behauptete nach dem Kurssturz, "radikale linke Wahnsinnige" boykottierten Tesla, um Musk zu schaden. Er werde gleich am Dienstag (12. März) ein Tesla-Auto kaufen, als Zeichen der Unterstützung für den "großen Amerikaner" Musk, schrieb der US-Präsident auf der Online-Plattform Truth Social.