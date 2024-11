Scholz als Kanzlerkandidat? Mützenich bestätigt "Grummeln" in SPD wegen K-Frage

Die SPD hat anders als die Union noch keinen Kanzlerkandidaten gekürt. Nicht alle Sozialdemokraten sind sich einig, wie der Fraktionschef zugibt.

Das Wichtigste in Kürze Rolf Mützenich räumt ein, dass es in der SPD Diskussionen über den idealen Kanzlerkandidaten gibt, betont jedoch, dass die Partei nur gemeinsam gewinnen könne.

Bis zum Wahltag soll den Wähler:innen die Kompetenz, Erfahrung und Integrität von Olaf Scholz verdeutlicht werden, um ihn deutlich vom Unionskandidaten Friedrich Merz abzuheben.

Die SPD zielt auf einen Wahlsieg ab und will nicht als Juniorpartner in einer unionsgeführten Regierung enden, betonte Mützenich optimistisch.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat bestätigt, dass innerhalb seiner Partei Diskussionen über den besten Kanzlerkandidaten geführt werden. "Ja, Grummeln ist da. Natürlich gibt es auch diese Stimmen", sagte er im ZDF-"heute journal". Letztlich sei der Partei jedoch klar, dass sie nur in Einigkeit erfolgreich sein könne. Auf die Frage, ob dies mit Olaf Scholz geschehen werde, sagte Mützenich: "Da bin ich fest von überzeugt."

Bis zum Wahltag am 23. Februar gelte es nun, den Menschen zu zeigen, "was im Kanzler steckt - nämlich Kompetenz, Erfahrung, Integrität." Scholz werde sich damit klar vom Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz abheben. Durch den Bruch der Ampel-Koalition sei Scholz zudem freier und könne im Wahlkampf zeigen, was mit einem sozialdemokratischen Kanzler möglich sei.

Die SPD werde in den kommenden Monaten nicht darauf hinarbeiten, als Juniorpartner in einer unionsgeführten Regierung zu enden, sondern strebe einen Wahlsieg an. "Und da bin ich ganz sicher, dass das noch gelingen kann", betonte Mützenich.

