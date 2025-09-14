Anzeige
Tag des offenen Denkmals

Schülerprojekt gewinnt den Denkmalpreis für virtuellen Rundgang

  • Aktualisiert: 14.09.2025
  • 14:06 Uhr
  • dpa
Article Image Media
© Hendrik Schmidt/dpa

In Sachsen werden mehr als 100.000 Kulturdenkmäler gepflegt: vom Zwinger und der Semperoper in Dresden bis zum Leipziger Hauptbahnhof. Zum Denkmaltag öffneten einige Hundert für Besucher:innen.

Anzeige

Kirchen, Burgen, Villen, alte Industriebauten: Zum Tag des offenen Denkmals haben rund 700 Denkmäler in Sachsen am Sonntag für Besucher:innen geöffnet. Darunter auch viele historische Bauten, die sonst nicht zugänglich sind. Die bundesweite Aktion stand dieses Jahr unter dem Titel "Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?".

Joyn Teaser NEU Deutsche Politik

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Eröffnungsfeier in Chemnitz

Eröffnet wurde der Denkmaltag für Sachsen auf dem Gelände der früheren Sächsischen Strickmaschinenfabrik in Chemnitz, wo heute unter dem Namen "die fabrik" Büros, Gastronomie und Raum für Veranstaltungen geboten werden. Dort wurden auch Führungen angeboten und der diesjährige Kinder- und Jugenddenkmalpreis vergeben. Die Auszeichnung geht an Schüler:innen des Lößnitzgymnasiums in Radebeul für ein Projekt über Familienschicksale im Nationalsozialismus.

"Kulturdenkmale verbinden Menschen über Zeit und Länder hinweg", erklärte Landeskonservator Alf Furkert. "Die Schüler haben gelernt, dass Denkmale zu erforschen und zu schützen bedeutet, die Geschichte, die Geschichten und den Zeitgeist an authentischen Orten der Erinnerung lebendig zu halten." Regina Kraushaar (CDU), Ministerin für Landesentwicklung, sprach von einer beeindruckenden Arbeit der Schüler:innen. "Unsere sächsische Erinnerungskultur wird um einen wichtigen Baustein reicher."

Schüler:innen entwickeln virtuellen Erinnerungsrundgang

Den Angaben zufolge entwickelten die Schüler:innen der Klassenstufen 9 bis 12 über mehrere Schuljahre hinweg einen virtuellen Erinnerungsrundgang. Er führt durch Radebeul zu wichtigen Kulturdenkmälern wie dem Wettin-Haus und der Villa Wach. Anhand von Quizfragen, Fotos, Videos, Audiodateien und Karten werden dabei Lebenswege jüdischer Familien in der Stadt nachgezeichnet. Die Jugendlichen hätten dafür eigenständig in Archiven recherchiert sowie Berichte von Zeitzeugen und historische Dokumente ausgewertet.

Der Preis wird seit 2012 jährlich zur Eröffnung des Tages des offenen Denkmals vergeben. Er ist mit einer Sach- und Geldprämie dotiert.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 19:55

  • 13:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 18:10

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 16:25
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 16:25

  • 10:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 19:45

  • 26:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 18:00

  • 11:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 15:45

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 08:25

  • 04:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 19:45

  • 25:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 18:00

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 15:45

  • 09:58 Min
  • Ab 12
Mehr News
Manuel Hagel
News

CDU-Landeschef Hagel: Gesetz gegen Handys in Unterricht

  • 14.09.2025
  • 15:00 Uhr
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
News

NRW-Wahllokale: Wahlbeteiligung etwas gestiegen

  • 14.09.2025
  • 14:46 Uhr
Erbschaftssteuer
News

Große Erbschaften oft steuerfrei – Grüne mit Vorschlag für Reform

  • 14.09.2025
  • 14:02 Uhr
Tyler Robinson mutmaßlicher Todesschütze im Falle Charlie Kirk
News

Kirks Mörder stand möglicherweise Groypers nahe: Das ist über die radikale Gruppierung bekannt

  • 14.09.2025
  • 10:14 Uhr
Mobiles Arbeiten
News

Umfrage: Viele Deutsche arbeiten auch im Urlaub mobil

  • 14.09.2025
  • 09:38 Uhr
Schwerer Verkehrsunfall in Hannover
News

Betrunkener Autofahrer legt ICE-Strecke bei Hannover lahm

  • 14.09.2025
  • 08:18 Uhr
Aminata Touré
News

Touré: Integration in die Gesellschaft vereinfachen statt Migration verhindern

  • 14.09.2025
  • 07:57 Uhr
US-Außenminister Rubio reist nach Israel
News

Spannungen in Nahost: US-Außenminister Rubio besucht Israel

  • 14.09.2025
  • 04:46 Uhr
Rechte Demo "Unite the Kingdom"
News

Rechte Großdemo in London: Zusammenstöße mit Polizei

  • 13.09.2025
  • 23:01 Uhr
Ukraine-Krieg - Polen
News

Nach Drohnen-Abschuss: Polen und Rumänien in Alarmbereitschaft

  • 13.09.2025
  • 19:41 Uhr