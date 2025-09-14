Anzeige
Steuerdebatte

Große Erbschaften oft steuerfrei – Grüne mit Vorschlag für Reform

  • Aktualisiert: 14.09.2025
  • 14:02 Uhr
  • dpa
Bei der Erbschaftssteuer kann oft umgangen werden.
Bei der Erbschaftssteuer kann oft umgangen werden.© Jens Büttner/dpa

In der Debatte um eine Reform der Erbschaftssteuer, haben die Grünen nun einen Vorschlag für eine Reform. Zuerst hatte Jens Spahn die Diskussion angestoßen.

Anzeige

Inhalt

In der von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) ausgelösten Diskussion über die Vermögensverteilung in Deutschland geht es zunehmend darum, wie Groß-Erben zur Kasse gebeten werden können. Denn Erbschaften und Schenkungen großer Vermögen bleiben in Deutschland oft steuerfrei.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU Deutsche Politik

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

463-mal wechselten in den vergangenen zehn Jahren 100 Millionen Euro oder mehr den Besitzer. In mindestens 258 Fällen, also mehr als der Hälfte, flossen dafür keine Steuern. Das geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Frage des Linken-Haushälters Dietmar Bartsch hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Grüne schlagen Reform ohne Risiko für Arbeitsplätze vor

Damit große Vermögen künftig nicht mehr ganz oder weitgehend steuerfrei vererbt beziehungsweise verschenkt werden können, schlagen die Grünen eine Reform vor, die Rücksicht auf die Bedürfnisse von Unternehmen nimmt. "Unser Vorschlag an CDU und SPD ist, in einem ersten Schritt sehr schnell und kurzfristig die Ausnahmen abzuschaffen, die aktuell zu großen Ungerechtigkeiten bei der Erbschaftssteuer führen", sagte die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, der dpa.

Sie knüpft damit an eine Aussage von Spahn an, der in einer Talkshow gesagt hatte, die Vermögensverteilung in Deutschland sei ein Problem.

Steuerbefreiungen gibt es bislang zum Beispiel, wenn Betriebsvermögen, landwirtschaftliche Betriebe oder Anteile an Kapitalgesellschaften vererbt oder verschenkt werden. Damit will man vermeiden, dass Betriebe aufgegeben werden müssen, weil die neuen Besitzer die Erbschaftsteuer aus dem Privatvermögen nicht zahlen können.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Diese sogenannten Verschonungsregelungen sollten aus Sicht von Dröge geändert werden. "Niemand versteht, warum es möglich ist, dass man bei einem Erbe von 26 Millionen Euro keinen Cent Erbschaftssteuer zahlen muss, während Menschen, die weniger erben, Steuern zahlen", erklärte die Grünen-Politikerin. Sie will durch "weitreichende mehrjährige Stundungsregelungen" dafür sorgen, dass die Steuerzahlung für Firmenerben machbar ist, ohne dass dadurch Arbeitsplätze gefährdet sind.

Wenig Echo auf Spahns Aussagen in Union – SPD positiv

Um die Kluft zwischen Arm und Reich zu verkleinern, sollte man diese Reform zudem mit gezielten Maßnahmen zur Förderung des Vermögensaufbaus bei Menschen mit geringem Einkommen verbinden, sagte Dröge. Ihre Fraktion würde dazu gerne im Bundestag bald Gespräche führen – allerdings gebe es bislang "noch keine Aussage der CDU und von Jens Spahn, ob jetzt konkret gehandelt werden sollte", fügte sie hinzu.

Spahns Bereitschaft, aus der ungleichen Verteilung von Vermögen in Deutschland politische Konsequenzen zu ziehen, stieß bei den Wirtschaftsverbänden und in der Union bislang auf ein verhaltenes Echo, während der Koalitionspartner SPD positiv reagierte.

Anzeige
Anzeige
Linken-Chefin Janine Wissler sprach sich für eine Umverteilung zugunsten von Menschen aus, die gar nichts erben.
News

Heftige Debatte über Besteuerung

Linken-Politikerin Janine Wissler bezeichnet Erben als "Spermienlotterie"

Deutschlands Spitzenparteien haben sich einen heftigen Schlagabtausch über die Besteuerung von Erbschaften geliefert. Erben sei derzeit eine "Spermienlotterie", so eine Linken-Politikerin.

  • 08.05.2024
  • 02:38 Uhr

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagte der "Rheinischen Post": "Wir haben in Deutschland eine extreme Ungerechtigkeit, was die Verteilung von Vermögen angeht. Jedes Jahr werden 400 Milliarden Euro in diesem Land vererbt, von denen nur ein ganz kleiner Teil überhaupt steuerpflichtig ist. Das sorgt für eine massive Schieflage, die wir seit Jahren anprangern."

Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht aus

Mit Spahn hatte erstmals ein konservativer Spitzenpolitiker eine Privilegierung Vermögender eingeräumt – womöglich auch mit Blick auf ein in den kommenden Monaten erwartetes Urteil aus Karlsruhe zur Erbschaftssteuer.

"Wer schon hatte, hat immer mehr", sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Talkshow "maybrit illner". "Wir hatten in den letzten Jahren, gerade in der Niedrigzinsphase, die Situation, dass Vermögen eigentlich ohne größeres eigenes Zutun von alleine fast gewachsen ist. Immobilienwerte, Aktienwerte und anderes mehr." Spahn fügte hinzu: "Es ist ein Problem, die Vermögensverteilung."

Der Unionsfraktionschef verwies darauf, dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer erwartet werde und die Koalition die Steuer dann möglicherweise neu regeln werde. Es könnte sein, dass das Verfassungsgericht die Regierung zu einer Reform zwingt.

Anzeige

Bartsch: "Rechtlich legal, politisch skandalös"

Für Linken-Haushälter Bartsch ist die Erbschaftsteuer "die ungerechteste Steuer des Landes". "Wer die größten Vermögen geschenkt bekommt oder erbt, spart Steuern – wer arbeitet, zahlt sie", beklagte er. Rechtlich sei es so, dass auf große Vermögen oft keine Steuern anfielen, politisch sei das skandalös. "Steuerschlupflöcher bei der Erbschaftsteuer sollten geschlossen, Vergünstigungen für Unternehmensvermögen abgeschafft werden", forderte er. Wer die Erbschafts- und Vermögensbesteuerung nicht reformiere, müsse auch zu Sozialkürzungen schweigen.

Das Steueraufkommen aus der Erbschaftsteuer geht allerdings an die Länder. CSU-Chef Markus Söder schlug zuletzt vor, auch die Steuerhöhe in die Hände der Länder zu legen – was Kanzler Friedrich Merz (CDU) als unrealistisch zurückwies.

Erbstreit in deutscher Brauerei-Familie Veltins vor Gericht
News

Testament wirksam

Zoff um Millionen-Erbe: Carl Clemens Veltins scheitert vor Gericht

In ihrem Testament schloss sie den Sohn aus - das Millionenerbe der langjährigen Brauerei-Chefin ging an allein seine Schwestern. Zu Recht, sagt nun ein Gericht.

  • 05.06.2025
  • 15:08 Uhr

Rekordsummen festgesetzt

Trotz der geltenden Ausnahmen haben die Finanzämter im vergangenen Jahr so viel Erbschaft- und Schenkungsteuer eingefordert wie nie zuvor: insgesamt 13,3 Milliarden Euro. Das sind 12,3 Prozent mehr als im Jahr davor. 8,5 Milliarden Euro entfielen auf Erbschaften, 4,8 Milliarden Euro auf Schenkungen.

Diesen Berechnungen zugrunde liegen Erbschaften und Schenkungen von rund 113,2 Milliarden Euro, die über den Freigrenzen lagen. In den meisten Fällen ging es dabei um Summen unter einer Million, 27 Mal wechselten 100 Millionen oder mehr den Besitzer.

Steuern sparen durch Schenken statt Vererben

Die großen Vermögen werden der Statistik zufolge deutlich häufiger verschenkt als vererbt. In beiden Fällen gelten die gleichen Steuersätze und Freibeträge: Ein Ehepartner darf Erbschaften oder Schenkungen im Wert von bis zu 500.000 Euro erhalten, ohne Steuern zu zahlen. Für Kinder sind 400.000 Euro steuerfrei, bei Enkeln sind es 200.000 Euro.

Trotzdem lassen sich durch geschickte Schenkungen zu Lebzeiten Steuern sparen – denn der Freibetrag kann alle zehn Jahre erneut genutzt werden. Wer früh anfängt, kann enorme Summen übertragen, ohne den Staat zu beteiligen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Im Wahlkampf hatte Alexander Dobrindt (CSU) vorgeschlagen, dass Eigenheime steuerfrei an die nächste Generation übertragen werden können, wenn sie mindestens zehn Jahre selbst genutzt oder vermietet werden. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht jedoch weder hierzu noch zu anderen Aspekten der Erbschafts- und Schenkungssteuer Reformen vor.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 19:55

  • 13:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 18:10

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 16:25
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 16:25

  • 10:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 19:45

  • 26:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 18:00

  • 11:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 15:45

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 08:25

  • 04:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 19:45

  • 25:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 18:00

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 15:45

  • 09:58 Min
  • Ab 12
Mehr News
Manuel Hagel
News

CDU-Landeschef Hagel: Gesetz gegen Handys in Unterricht

  • 14.09.2025
  • 15:00 Uhr
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
News

NRW-Wahllokale: Wahlbeteiligung etwas gestiegen

  • 14.09.2025
  • 14:46 Uhr
Tag des offenen Denkmals in Sachsen
News

Schülerprojekt gewinnt den Denkmalpreis für virtuellen Rundgang

  • 14.09.2025
  • 14:06 Uhr
Tyler Robinson mutmaßlicher Todesschütze im Falle Charlie Kirk
News

Kirks Mörder stand möglicherweise Groypers nahe: Das ist über die radikale Gruppierung bekannt

  • 14.09.2025
  • 10:14 Uhr
Mobiles Arbeiten
News

Umfrage: Viele Deutsche arbeiten auch im Urlaub mobil

  • 14.09.2025
  • 09:38 Uhr
Schwerer Verkehrsunfall in Hannover
News

Betrunkener Autofahrer legt ICE-Strecke bei Hannover lahm

  • 14.09.2025
  • 08:18 Uhr
Aminata Touré
News

Touré: Integration in die Gesellschaft vereinfachen statt Migration verhindern

  • 14.09.2025
  • 07:57 Uhr
US-Außenminister Rubio reist nach Israel
News

Spannungen in Nahost: US-Außenminister Rubio besucht Israel

  • 14.09.2025
  • 04:46 Uhr
Rechte Demo "Unite the Kingdom"
News

Rechte Großdemo in London: Zusammenstöße mit Polizei

  • 13.09.2025
  • 23:01 Uhr
Ukraine-Krieg - Polen
News

Nach Drohnen-Abschuss: Polen und Rumänien in Alarmbereitschaft

  • 13.09.2025
  • 19:41 Uhr