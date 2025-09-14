Anzeige
Beschädigte Oberleitung

Betrunkener Autofahrer legt ICE-Strecke bei Hannover lahm

  • Aktualisiert: 14.09.2025
  • 08:18 Uhr
  • dpa
Ein betrunkener Autofahrer legte mit einem Unfall eine vielbefahrene ICE-Strecke lahm.
Ein betrunkener Autofahrer legte mit einem Unfall eine vielbefahrene ICE-Strecke lahm.© Moritz Frankenberg/dpa

Aufgrund eines Schadens an der Oberleitung musste die ICE-Strecke zwischen Hannover und Lehrte gesperrt werden. Ursache für den Schaden war ein Unfall durch einen betrunkenen Autofahrer.

Anzeige

Ein betrunkener Autofahrer hat mit seinem Wagen in Hannover-Kleefeld einen Betonpoller gerammt und diesen mit Wucht von einer Brücke auf eine darunter verlaufende Bahnstrecke geschleudert. Der Poller beschädigte eine Oberleitung und legte damit einen vollbesetzten ICE mit 900 Passagieren lahm, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten.

Joyn Teaser NEU Deutsche Politik

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Unter den Fahrgästen gab es zunächst keine Verletzten, allerdings kam es nach Angaben der Polizei während der mehrstündigen Wartezeit auf freier Strecke zu mehreren medizinischen Notfällen durch Kreislaufprobleme und Dehydrierung. Unter den Passagieren befanden sich auch rund 400 Fußballfans. Einsatzkräfte und Bahn-Mitarbeitende kümmerten sich schließlich um die Evakuierung der Reisenden.

Anzeige
Anzeige

Diesellok muss ICE abschleppen

Viele Fahrgäste verließen den Zug zu Fuß in Richtung Kleefeld, andere wurden später mit Bussen zum Hauptbahnhof Hannover gebracht. Dort wurde ein Versorgungspunkt eingerichtet. Der havarierte ICE wurde anschließend von einer Diesellok abgeschleppt.

Nach Angaben der Bahn kann es wegen der beschädigten Oberleitung zu Umleitungen und Einschränkungen auf der Strecke zwischen Hannover und Lehrte kommen – auch Fernverkehrsverbindungen seien betroffen. Erst nach einer Freigabe durch Gutachter und der Reparatur der Oberleitung könne der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Dabei war der Gleisverkehr in der Region Hannover schon vor dem Zwischenfall wegen einer anderen Störung beeinträchtigt. Grund ist ein - laut Bahn-Angaben wohl durch Vandalismus ausgelöster - Brand eines Sicherungskastens an einem Stellwerk. Bis voraussichtlich Sonntag dürfte es demnach zwischen Hannover und Berlin zu Verspätungen und Zugausfällen kommen, auch die Verbindung nach Magdeburg ist betroffen - ebenso wie der Nahverkehr.

Anzeige
Anzeige

Auto überschlägt sich bei Unfall

Im Auto saßen nach Polizeiangaben drei Menschen, an der Unfallstelle wurde jedoch nur noch der alkoholisierte Fahrer angetroffen. Obwohl sich das Auto bei dem Unfall überschlagen hatte und auf dem Dach zum Liegen kam, wurde der Fahrer offenbar nicht schwerer verletzt. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus gebracht.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 19:55

  • 13:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 18:10

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 16:25
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 16:25

  • 10:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 19:45

  • 26:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 18:00

  • 11:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 15:45

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 08:25

  • 04:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 19:45

  • 25:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 18:00

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 15:45

  • 09:58 Min
  • Ab 12
Mehr News
Tyler Robinson mutmaßlicher Todesschütze im Falle Charlie Kirk
News

Kirks Mörder stand möglicherweise Groypers nahe: Das ist über die radikale Gruppierung bekannt

  • 14.09.2025
  • 10:14 Uhr
Mobiles Arbeiten
News

Umfrage: Viele Deutsche arbeiten auch im Urlaub mobil

  • 14.09.2025
  • 09:38 Uhr
Aminata Touré
News

Touré: Integration in die Gesellschaft vereinfachen statt Migration verhindern

  • 14.09.2025
  • 07:57 Uhr
US-Außenminister Rubio reist nach Israel
News

Spannungen in Nahost: US-Außenminister Rubio besucht Israel

  • 14.09.2025
  • 04:46 Uhr
Rechte Demo "Unite the Kingdom"
News

Rechte Großdemo in London: Zusammenstöße mit Polizei

  • 13.09.2025
  • 23:01 Uhr
Ukraine-Krieg - Polen
News

Nach Drohnen-Abschuss: Polen und Rumänien in Alarmbereitschaft

  • 13.09.2025
  • 19:41 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250913-935-829212
News

Venezuela: Milizionäre werden an Waffen ausgebildet

  • 13.09.2025
  • 19:17 Uhr
Sänger Andreas Martin
News

Schlagersänger Andreas Martin ist gestorben

  • 13.09.2025
  • 19:17 Uhr
Bundeskanzler Merz besucht Werk der Henkel AG
News

NRW-Kommunalwahl: Merz zeigt sich zuversichtlich

  • 13.09.2025
  • 18:29 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250913-935-828927
News

Bahnstrecke Hannover-Berlin: Zugausfälle und Verspätungen

  • 13.09.2025
  • 14:23 Uhr