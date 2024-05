Als die Fans von Alemannia Aachen am Ballermann den Drittliga-Aufstieg feiern wollten, eskalierte die Situation. Die Polizei griff ein - es fielen Schüsse.

Bei einer Party von Fußballfans des Alemannia Aachen am Ballermann ist es am Montag (27. Mai) zu einer Randale zwischen der Polizei und den deutschen Tourist:innen gekommen. Wie die "Bild" am Dienstag (28. Mai) mit Verweis auf die "Mallorca-Zeitung" berichtete, hielt bei den Auseinandersetzungen mindestens ein Beamter ein Gewehr in die Luft und feuerte mehrfach. Die Party soll konkret auf der berühmten "Schinkenstraße" eskaliert sein.

Hintergrund der Feierlichkeiten war demnach der Aufstieg Alemannia Aachens in die dritte Fußballliga. Fans und Ultras seien anschließend nach Mallorca geflogen.

Berichten zufolge randalierten dort jedoch einige Fans. Sie sollen zudem Anweisungen von Türsteher:innen ignoriert haben, einen Laden zu verlassen. Daraufhin sei es zu dem Polizeieinsatz gekommen.

Ein Instagram-Video zeigt, wie die Polizist:innen an den schockierten Urlauber:innen vorbeilaufen, als sie den Randalier:innen hinterherlaufen. Einige kreischen nach den Schüssen.

Ein Verletzter - Ermittlungen laufen

Der Polizei zufolge kamen Platzpatronen zum Einsatz. Zeug:inne zufolge wurden jedoch mindestens zwei Aachen-Fans durch Gummigeschosse verletzt.

Bei den Vorfällen auf Mallorca soll ein Mitarbeiter eines Biergartens verletzt worden sein. Laut "Bild" gibt es keine Informationen über Festnahmen, derzeit liefen Vermittlungen.