Bei Bergtour

Tod am Jubiläumsgrat: 61-Jähriger stürzt an Zugspitze 400 Meter in die Tiefe

  • Veröffentlicht: 20.08.2025
  • 12:00 Uhr
  • dpa
An der Zugspitze kam es zu einem tödlichen Unglück.
An der Zugspitze kam es zu einem tödlichen Unglück.

Die Tour am Jubiläumsgrat ist anspruchsvoll und lang: Ein Bergsteiger kam dort zu Fall und verletzt sich tödlich.

Ein 61 Jahre alter Mann ist auf dem Jubiläumsgrat an der Zugspitze nahe des bayerischen Grainau tödlich verunglückt. Der Mann habe sich Dienstag (19. August) mit drei Begleitern auf dem Grat zwischen Mittlerer und Äußerer Höllentalspitze befunden, als es zu dem Unglück gekommen sei, teilte ein Polizeisprecher mit.

Dort sei der Mann gegen Mittag alleinbeteiligt zu Fall gekommen und rund 400 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände abgestürzt.

Bergung mit Polizeihubschrauber

Er kam in einer Felsrinne zum Liegen. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde mit einem Polizeihubschrauber und zwei Polizeibergführern der Alpinen Einsatzgruppe geborgen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Der Jubiläumsgrat ist eine ausgesetzte und lange Bergtour von Deutschlands höchsten Berg, der Zugspitze (2.962 m), zum Hochblassen.

