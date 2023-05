Tödliche Schüsse in Mercedes-Werk in Sindelfingen

Im Mercedes-Werk in Sindelfingen sind am Morgen Schüsse gefallen. Dabei sollen zwei Personen ums Leben gekommen und mehrere schwer verletzt worden sein.

Das berichtet die "Bild" und bezieht sich auf die Aussage einer Polizei-Sprecherin: "Eine Person wurde getötet, eine schwer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar. Der Täter wurde festgenommen." Inzwischen ist auch eine zweite Person verstorben. Beide Opfer waren 44 Jahre alt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Die Ludwigsburger Polizeisprecherin Yvonne Schächtele erklärte gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten" (StN), die Tat habe sich gegen 7:45 Uhr am Donnerstag (11. Mai) abgespielt. "Nähere Details dazu sind noch nicht bekannt." Die Lage sei inzwischen unter Kontrolle, es bestehe keine Gefahr für Außenstehende, so die Sprecherin. Das bestätigte die Ludwigsburger Polizei auch via Twitter.

Offenbar ein Einzeltäter

Auch die Stuttgarter Staatsanwaltschaft äußerte sich inzwischen zu der Tat. Sie gehe von einem Einzeltäter aus, so ein Sprecher. Es sei ein 53-jähriger Mann festgenommen worden

Mitarbeitende hatten berichtet, dass die Tat in der Factory 56 vorgefallen sei, wo auch die S-Klasse von Mercedes produziert wird. Am Morgen seien Notrufe bei der Polizei eingegangen, ein Sondereinsatzkommando habe das Gelände abgeriegelt. Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Hubschrauber seien im Einsatz.

Ersten unbestätigten Informationen zufolge soll es in einer Halle sogar drei Verletzte gegeben haben. Hunderte Mitarbeitende sollen sich vor dem Werksgelände versammelt haben, der Tatort sei abgesperrt worden.

Ein Sprecherin des Daimler-Konzerns sagte gegenüber der StN, man könne zunächst keine Auskünfte geben. "Wir müssen erst einmal die Informationen zusammentragen."