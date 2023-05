Schüsse: Todesopfer bei Angriff auf Synagoge in Tunesien

Wie jedes Jahr pilgern Hunderte Gläubige zum jüdischen Freudenfest "Lag Baomer" nach Tunesien auf die Insel Djerba. Die dortige El-Ghriba-Synagoge gilt als Wallfahrtsort und war bereits vor über 20 Jahren Bühne für eine schreckliche Bluttat. Jetzt sollen nach Behördenangaben erneut mindestens vier Menschen durch Schüsse getötet worden sein.

Anzeige

Aus dem sogenannten jüdischen Freudenfest ist ein tödlicher Angriff geworden: In der El-Ghriba-Synagoge auf Djerba hat sich ein Vorfall ereignet, der vier Todesopfer gefordert haben soll, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Neben zwei Besuchern des jüdischen Gotteshauses seien auch ein Wachmann und der Angreifer selbst getötet worden. Demnach soll der Sicherheitsbeamte zunächst seinen Kollegen umgebracht und dann "willkürlich" vor der Synagoge um sich geschossen haben.

Im Video: Zwei Bluttaten? Verdacht gegen Fitnessstudio-Angreifer

1.000 Besucher befanden sich in der Synagoge

Mindestens vier Tote und etwa neun Verletzte - das ist das traurige Ergebnis eines Angriffs in einem jüdischen Gotteshaus auf Djerba. Entzündet haben soll sich der Vorfall, als ein Sicherheitsbeamter zunächst seinen Kollegen getötet haben soll, um dann "willkürlich" in der Synagoge um sich zu schießen. Der Täter sei dann wiederum in einem Gemenge von Sicherheitskräften erschossen worden sein. Israelischen Medienberichten zufolge hielten sich während der Tat rund 1.000 Menschen in dem Bauwerk auf.

Die El-Ghriba-Synagoge war schon einmal Schauplatz einer Tragödie: Bereis 2002 starben bei einem Anschlag der islamistischen Terrororganisation Al-Kaida auf die selbe Synagoge 20 Menschen.