Schweden: In Kneipen darf endlich legal getanzt werden

Im hohen Norden darf wieder getanzt werden – auch ohne vorherige Genehmigung. Denn Schweden hat eine fast 70 Jahre alte Regelung endlich abgeschafft.

Anzeige

Der Reformmodus in Schweden ist nicht zu bremsen. Zwar ist der Umstand, dass das Land sich bald als erste Nation weltweit "rauchfrei" nennen darf, nicht der Politik geschuldet – dafür aber einzigartig. Nun wurde am Mittwoch (24. Mai) zudem offiziell beschlossen, dass die Schwed:innen nach knapp 70 Jahren endlich wieder das Tanzbein in Kneipen oder Diskotheken schwingen dürfen.

Denn dies war seit 1965 genehmigungspflichtig und schrieb vor, dass Bars, Restaurants und Nachtclubs in dem Land mit der blau-gelben Flagge eine Erlaubnis benötigten, damit ihre Gäste tanzen durften. Hielten die Besucher:innen sich nicht an diese Regelung, mussten bisher Bar- oder Gaststättenbesitzer eingreifen. Taten sie es nicht, hätte diese Zuwiderhandlung den Gaststättenbetreiber:in die Ausschankerlaubnis gekostet.

Als altmodisch und unnötig bürokratisch hielten viele Menschen in dem Königreich diese Regelung. Daher billigte das schwedische Parlament in Stockholm – auf Vorschlag der Regierung –, dass diese Vorschrift abgeschafft und damit zum 1. Juli aufgehoben werde.

Neue Regelung

Zukünftig reiche es nun für Veranstalter aus, wenn diese eine Tanzveranstaltungen der Polizei mündlich und kostenfrei melden würden, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Allerdings brauche man in Schweden für Tanzveranstaltungen an öffentlichen Plätzen, beispielsweise Parks, weiterhin eine Erlaubnis.