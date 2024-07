Schwerer Unfall in Rheinland-Pfalz: Tochter sitzt auf Papas Fahrradrahmen

Ein Vater und seine Tochter stürzten in Konz mit dem Rad und erlitten schwere Verletzungen. Laut Polizeiangaben wurden beide in Krankenhäuser gebracht.

Das Wichtigste in Kürze In Rheinland-Pfalz kam es am Nachmittag zu einem schweren Fahrradunfall.

Die Lenkstange sei während der Fahrt abgebrochen; das Kind saß demnach auf dem Rahmen.

Beide wurden laut Polizei mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Ein Vater und seine neunjährige Tochter sind bei einem Unfall mit dem Rad des Mannes in Konz (Landkreis Trier-Saarburg) teils schwerst verletzt worden.

Das Mädchen habe am Nachmittag (10. Juli) auf dem Rahmen des Fahrrads gesessen, teilte die Polizei am Abend in Trier mit. Nach Aussage eines Zeugen sei kurz vor einer Verkehrsinsel die Lenkstange des Rades gebrochen.

Vater und Tochter seien gestürzt und beide gegen ein Verkehrsschild geprallt. Der 37 Jahre alte Mann erlitt schwerste Verletzungen, das Mädchen wurde schwer verletzt. Die beiden kamen in Krankenhäuser.