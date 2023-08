Sensation in den USA: Angler filmt seltenes "Wal-Ballett" 

Drei Wale, die synchron aus dem Wasser springen - und das in größter Harmonie: Ein Angler hat per Zufall einen Moment aufgenommen, der wie eine perfekte Filmszene anmutet.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ein Angler hat zufällig ein magisches Video aufgenommen.

Die Aufnahme zeigt drei Buckelwale, die nahezu in perfektem Einklang aus dem Wasser springen.

Der Angler kann sein Glück immer noch nicht fassen.

Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass ein Angler am Montag (24. Juli) auf dem Meer einen einzigartigen Moment einfangen konnte: Robert Addie machte ausgerechnet bei seiner Geburtstagsfeier vor Cape Cod ein Video von drei Buckelwalen, die nahezu in perfekter Harmonie gleichzeitig aus dem Wasser springen. Die Aufnahmen gehen derzeit im Netz viral.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Es war die reine Freude", sagte der ehemalige Berufsfischer über sein sensationelles Erlebnis im Südosten des US-Bundesstaats Massachusetts. An jenem Tag habe er auf dem Meer gemeinsam mit seinen drei Töchtern Thunfische angeln wollen, um zweierlei zu feiern: seinen 59. Geburtstag und seine sichere Rückkehr von einer humanitären Reise in die Ukraine.

Aufgrund seines Berufes habe er bislang "tausende Wale" gesehen, so Addie. Aber so etwas habe auch er noch nie erlebt. "Es war ein Geschenk Gottes", so der ehemalige Berufsfischer.

Anzeige

Anzeige

Synchroner Sprung laut Angler einzigartig

Addie zufolge sind bislang keine ähnlichen Videoaufnahmen bekannt. "Von einem dreifachen Sprung hat noch nie jemand gehört, und von einem synchronen Dreifachsprung erst recht nicht", so der Angler.

Bei dem faszinierenden "Wal-Ballett", wie Addie den Moment selber nennt, hätten seine Töchter und er auch den "riesigen Bauchplatscher" der Wale hören können.

Nur kurz nach dem synchronen Sprung der Buckelwale sei ein Jungtier den anderen hinterhergesprungen. Der 59-jährige Angler vermutet, dass die Wale dem Jungtier den richtigen Sprung aus dem Wasser beibringen wollten.