Sieg von Donald Trump bei US-Wahl: Reaktionen deutscher Politiker auf sein Comeback

06.11.2024 • 14:51 Uhr Emre Bölükbasi

Habeck warnt vor Scheitern der Bundesregierung nach Trump-Sieg

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nach dem Wahlsieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen erneut vor einem Scheitern der Ampel gewarnt. "Die Konsequenz dieses Wahlausgangs in den USA kann ja nur sein, dass Deutschland in Europa nicht ausfallen kann", sagte Habeck in Berlin. "Und ich glaube, mit der gleichen Klarheit und Ernsthaftigkeit werden die Gespräche jetzt geführt."

Im Video: Habeck warnt vor Scheitern der Ampel-Koalition

Habeck verhandelt mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) über den Kurs in der Wirtschaftspolitik sowie den Haushalt 2025. Ein Bruch der Ampel gilt als möglich. Habeck hatte am Montag (4. November) gesagt, "dies ist die schlechteste Zeit, dass die Regierung scheitert." Er verwies auf die Lage in der Ukraine, die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA und die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland.