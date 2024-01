Silvester 2023: Ausgiebiges Feiern und schwere Zwischenfälle

Silvester 2023 wurde weltweit mit großer Begeisterung gefeiert, doch nicht überall verlief die Nacht friedlich. In Deutschland, insbesondere in Berlin, kam es zu schweren Zwischenfällen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Besonders in Berlin kam es zu gravierenden Vorfällen.

In Köln wurde die Silvesternacht am Dom unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gefeiert.

Die Neujahrsfeiern rund um den Globus dauerten 26 Stunden, bis auch der letzte Erdteil, Amerikanisch-Samoa, ins Jahr 2024 eintrat.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hatte bereits im Vorfeld ein hartes Durchgreifen gegen Krawalle angekündigt. In Koblenz starb ein 18-Jähriger bei einem Feuerwerksunfall, in Berlin musste die Polizei mehrfach gegen gefährliche Böller und Angriffe auf Einsatzkräfte einschreiten.

Bürgermeister Wegner hatte die Nacht zur "Nacht der Repression" erklärt, um den Rechtsstaat durchzusetzen. Vorausgegangen waren Ausschreitungen und Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte im Vorjahr, vor allem in Berlin.

Eskalation mit Feuerwerkskörpern, Brandsätzen und zahlreichen Festnahmen

Bereits gegen 1.00 Uhr meldete die Berliner Polizei mehr als 200 Festnahmen, oft wegen gefährlicher Böller und Feuerwerkskörper. Dort kam es in der Silvesternacht zu zahlreichen Festnahmen und gewalttätigen Zwischenfällen. In der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin-Mitte warfen etwa 500 Personen Böller und griffen die Polizei an.

In Neukölln wurden gegen Mitternacht Autos mit Feuerwerkskörpern beworfen, darunter auch Polizei- und Rettungsfahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Zudem hätten Personen in der Neuköllner Hermannstraße mit Raketen auf Polizisten geschossen.

"Aus einer ca. 200-köpfigen Gruppe, die sich an den Rathauspassagen aufhielt, wurden unsere Einsatzkräfte mit Pyro beschossen", teile die Polizei auf der Plattform X mit.

Im Video: Kurz vor Silvester: Hohe Polizeiaufgebot wegen verschärfter Sicherheitslage

Anzeige

Anzeige

Von Köln bis Sydney: Ein Neujahr voller Kontraste

In Köln wurde der Jahreswechsel am Dom nach einer Terrorwarnung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen gefeiert. Ein Tadschike, der zu einem größeren Netzwerk gehört, wurde bereits am Silvesterabend festgenommen. Trotz der Bedrohungslage verlief die Silvesternacht relativ ruhig.

Zu den tragischen Unfällen gehörten der Tod eines 18-Jährigen in Koblenz und die schweren Verletzungen eines 40-Jährigen beim Zünden einer Rakete in Berlin-Kaulsdorf. In Leipzig kam es zu Ausschreitungen, bei denen die Polizei Wasserwerfer einsetzen musste. Trotz der Zwischenfälle gab es auch viele friedliche Feiern, wie in Berlin am Brandenburger Tor, wo Tausende das neue Jahr begrüßten.

Auch in Hamburg und Frankfurt feierten Zehntausende auf den Straßen. Überall auf der Welt wurde das neue Jahr ausgelassen gefeiert, von Sydney über Dubai bis nach London, wo der Jahreswechsel ein besonderes Jubiläum feierte. Insgesamt 26 Stunden dauerte es, bis auch der letzte Erdteil, Amerikanisch-Samoa, ins Jahr 2024 startete.