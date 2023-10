Slowakei: Linksnationale Partei gewinnt Parlamentswahl

In ersten Prognosen sah noch alles nach einem Überraschungssieg der Liberalen bei der Parlamentswahl aus. Doch am Ende machen in der Slowakei die linksnationalen Sozialdemokraten das Rennen.

Das Wichtigste in Kürze In der Slowakei haben die linksnationalen Sozialdemokraten des ehemaligen Langzeit-Regierungschefs Robert Fico die Parlamentswahl gewonnen.

Auf Platz zwei kommt die noch nicht einmal im Parlament vertretene liberale Partei "Progressive Slowakei".

Nun gilt es, eine Koalition zu bilden – was für Ficos Smer-Partei nicht leicht werden dürfte.

Entgegen ersten Prognosen haben die linksnationalen Sozialdemokraten des ehemaligen Langzeit-Regierungschefs Robert Fico die Parlamentswahl in der Slowakei gewonnen. Nach Auszählung von knapp 99 Prozent der Wahlbezirke kam die Oppositionspartei "Richtung - Slowakische Sozialdemokratie" (Smer-SSD) auf 23,3 Prozent der Stimmen, wie aus den vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission in Bratislava vom frühen Sonntagmorgen hervorgeht. Damit liegt Ficos Partei uneinholbar vor der liberalen Partei "Progressive Slowakei" (PS).

Liberale landen auf Platz zwei

Die bisher noch nicht einmal im Parlament vertretene liberale Partei lag demnach an zweiter Stelle mit 17 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag vorläufig bei 68 Prozent.

Für Ficos Smer-Partei dürfte es aber nicht leicht werden, eine Koalition mit ausreichender Mehrheit zu bilden. Fico hatte vor der Wahl angekündigt, er wolle die bei der Bevölkerung unbeliebte Waffenhilfe beenden und der Ukraine nur mehr mit zivilen Gütern helfen, wenn er an die Macht zurück käme. Fast alle anderen ins Parlament gewählten Parteien wollen daran aber festhalten.