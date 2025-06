So viel verdient Annalena Baerbock jetzt in ihrem Job bei der UN-Vollversammlung

Annalena Baerbock wurde mit großer Mehrheit in New York zur Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt. Sie wird bezahlt wie eine Leiterin einer großen deutschen Auslandsvertretung.

Das Gehalt der neuen Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, wird nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt aus dem Bundeshaushalt beglichen. Die frühere Außenministerin wird demnach in die Besoldungsgruppe B9 eingestuft, was der Leiterin oder dem Leiter einer großen deutschen Auslandsvertretung entspricht.

Wie es im Auswärtigen Amt am Dienstag (3. Juni) hieß, übernimmt für den Posten jeweils das Heimatland die Kosten und nicht der UN-Haushalt. Wie hoch die monatlichen Bezüge ausfallen, sehen Sie HIER im Video:

Baerbock betonte in ihrer Antrittsrede die Bedeutung von Einheit und Zusammenarbeit unter dem Motto "Better Together". Ihre Amtszeit beginnt offiziell im September 2025.

