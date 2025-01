Sofern Westen Militärhilfe für Ukraine einstellt: Putin hält Kriegsende in zwei Monaten für möglich

Die westliche Militärhilfe für die Ukraine ist dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge ausschlaggebend für die Beendigung des Ukraine-Krieges. Stelle der Westen die militärische Unterstützung Kiews ein, sei zwei Monate später Frieden.

Das Wichtigste in Kürze Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Westen aufgefordert, die Militärhilfe für die Ukraine einzustellen.

In diesem Fall könne der Krieg gegen die Ukraine in zwei Monaten zu Ende sein.

Die Unterstützung mit Waffen und Munition ist für Moskau ein Ausdruck dafür, dass es sich bei Ukraine nicht um einen souveränen Staat handelt.

Zwar unterstützen die USA die Ukraine aktuell nicht mehr mit humanitären Hilfen, Waffen erhält das Land jedoch weiterhin, bestätigte kürzlich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Kreml-Chef Wladimir Putin nutzte diesen Umstand jetzt jedoch erneut, sich über die westliche Militärhilfe für die Ukraine zu äußern.

Wie der "Focus" am 31. Januar unter Berufung auf einen Bericht im "Tagesspiegel" meldete, behauptet Putin am Dienstag in einem Interview mit einem kremltreuen Journalisten, dass der Ukraine-Krieg innerhalb von zwei Monaten beendet werden könnte, wenn der Westen seine Militärhilfe für das angegriffene Land einstellen würde. Das habe der Thinktank "Institute for the Study of War (ISW)" in seinem Tagesreport vom 29. Januar mitgeteilt.

Putins Logik: Militärhilfe bedeutet "keine Souveränität"

Demnach wiederholte Putin das Narrativ Moskaus, die Abhängigkeit Kiews von eben jener Militärhilfe zeige, dass das Land "keine Souveränität" habe. Den ISW-Expert:innen zufolge beruht Putins Siegestheorie darauf, dass der Westen die Ukraine irgendwann im Stich lassen wird. Das sei bislang zwar nicht geschehen, jedoch habe es seit dem Machtwechsel im Weißen Haus etwa in den USA massive Debatten um eine weitere militärische Unterstützung des Landes gegeben. Bereits vor seiner Amtseinführung hatte Donald Trump angedeutet, dass er sich mehr Unterstützung der europäischen Staaten in Bezug auf Kiew wünscht.

Es gebe keine klaren Anzeichen dafür, dass die USA der Ukraine künftig weniger helfen wollten, so die Expert:innen des ISW. Sicher sei jedoch, dass allein die Unterstützung durch die Vereinigten Staaten es der Ukraine ermögliche, sich weiter gegen Russlands Angriffskrieg zu verteidigen. Ohne diese Hilfe stünde Kiew vermutlich sehr schnell vor einer Niederlage.

Ukraine: Moskau mobilisiert dieses Jahr 400.000 weitere Soldaten

Wie der Bericht weiter mitteilt, soll Russland 2025 die Entsendung von mindestens 126.000 Soldaten der "Spezialeinheiten" planen, um die Verluste im Krieg gegen die Ukraine zu ersetzen. Dies habe der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine auf Facebook mitgeteilt. Dabei handele es sich unter anderem um Russen, die in Gefängnissen sitzen, gegen die ermittelt wird oder die Schulden haben.

"Um die Verluste der Besatzungsarmee zu decken, plant Moskau im Durchschnitt jeden Monat 10.000 'Spezialkräfte' zu mobilisieren", heißt es demnach. Gleichzeitig beabsichtige Russland, 2025 mindestens 280.000 Soldaten zu mobilisieren, um die Verluste von Militäreinheiten und -verbänden im Krieg gegen die Ukraine zu ersetzen.