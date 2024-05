Expert:innen befürchten eine Gewalteskalation zwischen dem Iran und Israel. Nun hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock darüber mit ihrem iranischen Amtskollegen Hossein Amirabdollahian gesprochen. Das Auswärtige Amt betonte die Notwendigkeit, verantwortungsvoll zu handeln.

Angesichts einer möglichen Eskalation der Gewalt zwischen dem Iran und Israel hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit ihrem Außenministerkollegen Amirabdollahian aus Teheran telefoniert.

Im Video: Lufthansa stoppt Flüge - Angriff Irans auf Israel steht laut Bericht kurz bevor

Details zu Inhalten des Gesprächs der Grünen-Politikerin mit dem iranischen Chefdiplomaten Hossein Amirabdollahian teilte das Auswärtige Amt am Donnerstag (11. April) zunächst nicht mit. Das Ministerium betonte jedoch, niemand könne "Interesse an einer weiteren regionalen Eskalation haben." Alle Akteure in der Region seien aufgefordert, verantwortlich zu handeln und Zurückhaltung zu üben.

Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien hatte Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei mit Vergeltung gedroht. Der Angriff sei wie ein Angriff auf iranisches Territorium gewesen und Israel müsse bestraft werden, sagte der Religionsführer.

