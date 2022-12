Spahn will Rente an Lebenserwartung koppeln

Die Rente mit 63 sei ein Fehler der Großen Koalition gewesen, so Jens Spahn. Stattdessen solle man das Eintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln, so der CDU-Politiker.

Wann sollen Arbeitnehmer:innen zukünftig in Rente gehen? Die Union hat da bereits sehr konkrete Vorschläge. "Wir werden immer älter. Das Rentenalter sollte künftig an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Für jedes Jahr länger leben, einen Monat später in Rente", erklärte Jens Spahn, Fraktionsvize der CDU, gegenüber dem "Tagesspiegel". Die Rente mit 63 bezeichnete er als großen Fehler der Großen Koalition, deswegen würden viele Hunderttausende Fachkräfte fehlen, so Spahn weiter.

Rente mit 63 sei Fehler gewesen

Auch CDU-Vize Carsten Linnemann und Unionsfraktionsmanager Thorsten Frei hatten sich bereits für eine Kopplung von Lebensarbeitszeit und durchschnittlicher Lebenserwartung ausgesprochen. Die Debatte um die Rente war wieder aufgeflammt, nachdem sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dafür ausgesprochen hatte, dass mehr Menschen bis zum geltenden Renteneintrittsalter arbeiten sollten, berichtet NTV. Schrittweise wird das Regelalter für den Eintritt in die Rente von 65 auf 67 Jahre angehoben. Immer Menschen gehen allerdings inzwischen früher und machen von der abschlagsfreien Rente mit 63 Gebrauch.

Die CDU arbeite derzeit an einem neuen Grundsatzprogramm. So könnten Dachdecker oder Krankenschwestern nicht bis 67 arbeiten und bräuchten Unterstützung, sagt er dem "Tagesspiegel". "Aber wer noch fit ist und noch kann, der wird in Zukunft länger arbeiten müssen." Die Details des neuen Rentenkonzepts werden in der Fachkommission "Soziale Sicherung" erarbeitet. "Die Rente mit 63 war falsch konzipiert. Das sollte sich die SPD eingestehen", so Linnemann weiter. Nicht nur die körperlich arbeitenden Menschen hören nun früher auf, sondern auch viele aus der Verwaltung. "Von der Rente mit 63 profitieren die Falschen", so der CDU-Politiker.