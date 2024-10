SPD-General warnt BSW vor Erpressung in Ukraine-Politik

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch warnt das Bündnis Sahra Wagenknecht, dass man sich bei der Koalitionsbildung in Thüringen, Sachsen und Brandenburg nicht erpressen lassen werde.

Wagenknecht fordert in möglichen Koalitionsverträgen diplomatische Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs und eine Ablehnung der Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland, was eine hohe Hürde für CDU und SPD darstellt.