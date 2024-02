Spektakulärer Unfall: Tesla stürzt in Fjord und schwimmende Sauna rettet Insassen

Glück im Unglück hatten zwei Menschen am Donnerstag (1. Februar) in Norwegen, nachdem diese mit einem Tesla in den Fjord gestürzt waren. Das Fahrzeug ging zwar unter, aber die beiden Insassen wurden spektakulär gerettet – von einer schwimmenden Sauna.

Zu solch einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Rettungskräfte von Oslo wohl auch noch nicht gerufen. Nachdem zwei Menschen am Donnerstag (1. Februar) mit einem Tesla in den Fjord der norwegischen Hauptstadt gestürzt waren, filmten Augenzeugen, wie zu sehen ist, dass einer der beiden Insassen auf dem Dach des Autos steht. Das Fahrzeug selbst war bereits zur Hälfte unter Wasser.

Bevor der Wagen komplett unterging, sei eine zweite Person aus dem Innern des Autos gekommen – wie auf dem Video, das die Zeitung "Verdens Gang" online veröffentlichte – zu sehen ist.

Eine schwimmende Sauna – die an mehreren Stellen im Fjord von Oslo vermietet werden und teilweise einen Motor haben und somit mobil sind – eilte zur Rettung der beiden "Schiffbrüchigen" herbei.

Sie sind ein fester Bestandteil im Hafen und können gemietet werden. Neben festvertäuten Schwitzkammern stehen auch mobile Varianten zur Verfügung, bei denen der Saunagang mit Sightseeing kombiniert werden kann, erklärt der "Spiegel".

Ich habe Vollgas in Richtung der Menschen gegeben, die sich aus dem Auto herausgezogen haben. Nicholay Nordahl, Fahrer der Saune

Nicholay Nordahl, der "Kapitän" der schwimmenden Sauna, erklärte: "Ich habe Vollgas in Richtung der Menschen gegeben, die sich aus dem Auto herausgezogen haben." Zusammen habe er mit zwei anderen Saunagängern die beiden Menschen an Bord gezogen, wo sie sich praktischerweise auch gleich aufwärmen konnten.

Beide Autoinsassen seien laut Medienberichten unverletzt geblieben.

Darum fuhr das Elektroauto in den Fjord

Die Polizei sei bisher noch im Unklaren, weshalb das Auto in den eiskalten Oslofjord fuhr.

Dem Bericht der "Verdens Gang" zufolge, sei offenbar der Fahrer des Wagens davon ausgegangen, dass sich das Auto im Parkmodus befinde, als er auf das Gaspedal getreten habe. "Dann ist es ins Wasser gestürzt", schreibt der "Spiegel" und beruft sich auf ein Zitat aus der Zeitung "Verdens Gang".

Mit Hilfe eines Krans zog die Feuerwehr das Auto aus dem Hafenbecken.