Vogelparadies Memmert: Der Nordsee-Insel droht der Untergang

Versinkt Fehmarn in der Ostsee? Drastische Vorhersage für beliebte Urlaubsinsel

Sie ist einer der sonnenreichsten Orte unseres Landes - die Insel Fehmarn. Ein Ausflug an den beliebten Urlaubsort könnte aber in Zukunft nicht mehr möglich sein - Fehmarn könnte in der Ostsee versinken.