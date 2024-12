Spendenrekord: CDU profitiert vom Ampel-Aus und vorgezogenen Wahlen

SPD-Parteikonferenz

Bundestagswahl: Scholz in Potsdam zum Direktkandidaten gewählt

Olaf Scholz geht für seine Partei in Brandenburg als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl. Der Bundesvorstand der Sozialdemokraten hat in Potsdam mit 93,2 Prozent für den Bundeskanzler gestimmt.