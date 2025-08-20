Anzeige
Nach Alaska-Gipfel

Austausch zum Ukraine-Krieg: Präsident Putin telefoniert mit türkischem Amtskollegen Erdogan

  • Veröffentlicht: 20.08.2025
  • 14:41 Uhr
  • dpa
Wladimir Putin (rechts) hat seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan angerufen.
Wladimir Putin (rechts) hat seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan angerufen.© Sergei Guneyev/AP/dpa

Noch ist unklar, ob es zu einem Treffen zwischen Kremlchef Putin und seinem ukrainischen Gegenüber Selenskyj kommt. Auch einen Gipfelort gibt es nicht. In der Zwischenzeit tätigt Putin Anrufe.

Russlands Staatschef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben wegen der Entwicklungen im Ukraine-Krieg telefoniert. Wie der Kreml in Moskau und das Präsidialamt in Ankara mitteilten, informierte Putin seinen türkischen Kollegen über das Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska vergangene Woche.

Die russische Seite habe der Türkei für ihre Unterstützung bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul gedankt, hieß es weiter. Auch Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit seien besprochen worden.

Trump versucht, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dafür will er nach seiner Begegnung mit Putin auch ein Treffen des Kremlchefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj herbeiführen. Danach steht ein möglicher Dreiergipfel mit Trump, Putin und Selenskyj im Raum.

Istanbul als Treffpunkt für Russland und Ukraine?

Die Ukraine und Russland haben seit Mai dreimal in Istanbul verhandelt, allerdings bis auf mehrere Gefangenenaustausche ohne Ergebnis. Es waren die ersten direkten Gespräche der Kriegsparteien seit 2022. Die Türkei käme damit auch für weitere Begegnungen infrage.

Putin hatte am Dienstag (19. August) bereits mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman telefoniert. Russland, die USA und die Ukraine haben auch Saudi-Arabien in den vergangenen Monaten als Treffpunkt genutzt.

