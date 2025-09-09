Anzeige
Panik in Athen

Starkes Erdbeben erschüttert Griechenland - noch keine Entwarnung

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 10:07 Uhr
  • dpa
Viele Menschen sind nach dem Erdbeben in Athen auf die Straßen geflüchtet. (Archivbild)
Viele Menschen sind nach dem Erdbeben in Athen auf die Straßen geflüchtet. (Archivbild)© Socrates Baltagiannis/dpa

Mitten in der Nacht wackelt in der Region Attika die Erde, manche Menschen flüchten auf die Straße und verharren stundenlang im Freien. Seismologen beruhigen, geben aber noch keine Entwarnung.

Anzeige

Ein starkes Erdbeben hat die griechische Hauptstadt Athen und umliegende Badeorte erschüttert. Das Beben der Stärke 5,2 schreckte kurz nach Mitternacht viele Menschen aus dem Schlaf. Im Ferienort Nea Styra auf der Insel Euböa flüchteten die Bewohner:innen auf die Straßen und harrten dort teils stundenlang aus. Der Fernsehsender ERTnews zeigte Bilder einer nächtlichen Talk-Runde, bei der die Kameras fast eine halbe Minute lang wackelten.

Auch in den News:

Seismolog:innen sagten am Dienstagmorgen (9. September) in griechischen Medien, es bestehe kein Grund zur Sorge, weil in der Region normalerweise keine sehr starken Erdbeben stattfänden. Es habe etliche kleinere Nachbeben gegeben, sagte der Präsident der griechischen Gesellschaft für Erdbeben und Seismologie, Efthymios Lekkas, dem Sender ERTnews. Es habe sich wahrscheinlich um das Hauptbeben gehandelt. Allerdings müsse man die weitere Entwicklung der seismischen Aktivität abwarten. Berichte über Schäden gab es nicht.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:00
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 15:50
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 15:50

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 19:55

  • 13:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12
Mehr News
Untergetauchter Vater in Neuseeland erschossen
News

Kindentführer Tom Phillips: Neue Details zum dramatischen Fall aus Neuseeland

  • 09.09.2025
  • 11:16 Uhr
Britain Banksy
News

Neues Banksy-Wandbild sorgt für Aufregung - und soll entfernt werden

  • 09.09.2025
  • 11:10 Uhr
Apple iPhone-Vorstellung
News

Apple-Event 2025 startet: Wird ein neues iPhone-Modell vorgestellt?

  • 09.09.2025
  • 10:27 Uhr
GERMANY-AUTOS/VOLKSWAGEN MERZ
News

LIVE: IAA Mobility 2025 - Macht Merz der Auto-Branche Hoffnung?

  • 09.09.2025
  • 10:07 Uhr
Polizei Berlin
News

Stromausfall in Berlin laut Polizei wohl auf Brandstiftung zurückzuführen

  • 09.09.2025
  • 09:36 Uhr
Alice Weidel
News

Weidel: "Bin der absolute Alptraum der etablierten Politik"

  • 09.09.2025
  • 04:57 Uhr
US-Präsident Trump
News

Er soll von Trump stammen: Anzüglicher Geburtstagsgruß an Epstein veröffentlicht

  • 08.09.2025
  • 23:07 Uhr
Vor dem Treffen von Trump und Putin
News

Gerichtsschlappe für Trump: US-Präsident muss 83 Millionen US-Dollar Strafe zahlen

  • 08.09.2025
  • 21:20 Uhr
Frankreichs Premier Bayrou
News

Premier Bayrou verliert Vertrauensvotum: Frankreichs Regierung ist gescheitert

  • 08.09.2025
  • 19:03 Uhr
Kusswanze
News

Kusswanze auf dem Vormarsch: Tödliche Chagas-Krankheit breitet sich in den USA aus

  • 08.09.2025
  • 17:40 Uhr