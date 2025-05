Der rote Teppich ist ausgerollt, die Filmwelt blickt Richtung Côte d'Azur: Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes werden feierlich eröffnet. Sehen Sie hier den Start des glamourösen Filmfestivals im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die Hollywood-Elite trifft sich an der Côte d'Azur: Am Dienstag (13. Mai) starten die 78. Filmfestspiele von Cannes, das bedeutendste Filmfestival der Welt. Es soll das spektakulärste seit Jahren werden. Zwei Wochen lang lassen Größen des internationalen Films das Kino hochleben - und präsentieren sich auf dem glamourösen roten Teppich vor dem Palais des Festivals et des Congrès.



Auch für dieses Jahr kündigten die deutsche Festivalpräsidentin Iris Knobloch sowie der künstlerische Leiter Thierry Frémaux große Namen aus der Filmbranche an. Unter anderem werden auf dem Festival Filme mit Emma Stone, Tom Cruise oder Jodie Foster zu sehen sein. Laut "Bild" werden unter anderem auch Scarlett Johansson und Tom Hanks erwartet.

Mit ihrem Film "In die Sonne schauen" konkurriert die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski im Hauptwettbewerb um die begehrte Goldene Palme. Ein Preisträger des Festivals steht bereits vorab fest: Hollywood-Legende Robert De Niro wird am ersten Tag die Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk entgegennehmen.

Dresscode für die Filmstars

Wie extravagant die Outfits der Stars wohl diesmal ausfallen? "Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich wie auch in allen anderen Bereichen des Festivals verboten", wurde vorab zu einem Dresscode aufgerufen. Außerdem würden "voluminöse Kleidungsstücke", insbesondere mit großer Schleppe, "den reibungslosen Verkehr der Gäste behindern". Sie würden die Sitzordnung im Theater erschweren und seien nicht gestattet, hieß es vorab.

