Staugefahr: Tauerntunnel wird bis 2033 saniert

Erstmals seit seinem Bau 1975 wird der Tauerntunnel in Österreich saniert. Damit wird die A10 als wichtige Transitstrecke zwischen Deutschland und Italien erneut zur Staufalle.

Schon seit 2022 dauert die Autofahrt von Deutschland nach Italien oder Slowenien über die Tauernautobahn A10 in Österreich mindestens eine halbe Stunde länger als vor Beginn der umfassenden Modernisierung, da im 14 Kilometer langen Abschnitt zwischen Golling und Werfen fünf Tunnel gleichzeitig saniert werden: der Ofenauer- und Hieflertunnel sowie die Tunnelkette Werfen (mit den Röhren Brentenberg, Zetzenberg, Helbersberg).

Bis 26. Juni noch droht neben der verlängerten Fahrzeit an verkehrsreichen Tagen zudem erhöhte Staugefahr, teilt der ADAC auf seiner Website mit. Während sich Teil 1 der Sanierungsarbeiten in der Endphase befindet, kündigen sich bereits Teil 2 an, der ebenfalls enormes Staupotenzial birgt.

Tauerntunnel: Nadelöhr für Urlaubs- und Güterverkehr

Der Tauerntunnel soll ab Herbst 2027 generalsaniert werden, meldet "auto-motor-und-sport.de". Die A10 als Österreichs wichtigste Nord-Süd-Autobahnverbindung wird damit erneut zum neuralgischen Punkt für den Transitverkehr. Gleichzeitig laufe die Planungs- und Vorbereitungsphase für den Umbau des benachbarten Katschbergtunnels.

Geplant sind dem Bericht zufolge beim Tauerntunnel umfangreiche Arbeiten an der Tunneltechnik, der Belüftung, der Beleuchtung sowie an Sicherheits- und Fluchtwegstrukturen. Wie es weiter heißt, erhält der gesamte Tunnel eine neue Fahrbahn, reflektierende Innenwände, eine moderne Brandmeldetechnik und optimierte Kameraüberwachung. Zudem werden die Flucht- und Rettungsstollen zwischen den Röhren ausgebaut, um im Ernstfall Einsatzkräften einen schnelleren Zugang zu ermöglichen.

Herausforderung: Sanierung bei laufendem Verkehr

Auch die Portalbereiche sowie Brücken und Schutzbauwerke im Umfeld des Tauerntunnels werden den Angaben nach saniert. Wie im benachbarten Katschbergtunnel erfolgen die Bauarbeiten bei laufendem Verkehr, mit einer Röhrensperrung pro Bauphase.

Bis voraussichtlich 2033 bleibt demnach jeweils nur eine Tunnelröhre geöffnet. Der Verkehr wird dem Bericht zufolge im Gegenverkehr durch die freie Röhre geführt, mit einer Spur pro Fahrtrichtung. Während das für Pkw vor allem reduzierte Geschwindigkeit bedeute, erschweren die Fahrbahneinengung sowie der Gegenverkehr größeren Fahrzeuge die Fahrt durch den Tunnel zusätzlich.

Wohnmobile sollen Ausweichrouten nutzen

Wie es weiter heißt, soll der Gegenverkehr mit Tempolimits von 60 bis 80 km/h durchgehend einspurig geführt werden. Es bestehe zudem die Möglichkeit punktueller Lkw-Fahrverbote und einer Verlängerung des Wochenend-Fahrverbots für den Güterverkehr. Temporär könne es auch zu Sperrungen von Autobahnabfahrten bei hohem Verkehrsaufkommen kommen.

Auch Wohnmobilen und sperrigen Fahrzeugen werde zu Ausweichrouten geraten. Empfohlene Alternativstrecken sind demnach die Felbertauernstraße (B108), die Pyhrn-Autobahn (A9) und die Brennerroute (A13/A22). Diese seien jedoch meist länger, bergiger und insbesondere in der Hauptreisezeit ebenfalls stark befahren.